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Министр образования Игорь Карпенко встретился в Пинске с молодыми учёными

14.03.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Министр образования Игорь Карпенко встретился в Пинске с молодыми учёными
Молодежную столицу Беларуси Пинск с рабочим визитом посетил министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко. Он встретился с членами Совета молодых ученых учреждений высшего образования и студенческим активом Полесского государственного университета.

Совет молодых ученых учреждений высшего образования собрался в Пинске на первое, установочное, совещание. Он создан при Министерстве образования Беларуси в нынешнем году. Это консультативно-совещательный орган призван вырабатывать предложения по совершенствованию господдержки и улучшению в университетах условий для реализации научного потенциала молодежи.


Министр образования Игорь Карпенко встретился в Пинске с молодыми учёными
На установочном заседании молодые ученые обсудили Положение Совета, цели и задачи, организационную структуру, а также другие актуальные вопросы. Приветствовал молодежь и присоединился к обсуждению министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко. Во встрече также приняли участие председатель Пинского горисполкома Иван Ребковец, ректор Полесского государственного университета Константин Шебеко.

Игорь Карпенко отметил, что современный вуз – это место, где интегрированы образование и наука, где готовятся специалисты высокой квалификации и молодые научные кадры. Восемь университетов страны вовлечены в экспериментальный проект по внедрению модели «Университет 3.0». Его целью является создание инновационной среды во всех вузах республики, решение задачи коммерциализации результатов научной деятельности и другие. И очень важно, чтобы в реализацию этого проекта участвовала молодежь.

Министр образования Игорь Карпенко встретился в Пинске с молодыми учёными
На встрече широко обсудили необходимость активно привлекать молодежь в университетскую науку, вопросы поддержки молодежных стартапов на уровне Министерства образования,  социальную политику по поддержке молодых ученых и ряд других тем. Игорь Карпенко заострил внимание на том, что необходимо популяризировать исследования и разработки среди учащихся, культивировать их интерес к новым знаниям, технике, что позволит абитуриентам более ответственно отнестись к выбору профессии и в целом к своему профессиональному будущему.

Министр образования Игорь Карпенко встретился в Пинске с молодыми учёными
В этот же день Игорь Карпенко пообщался и со студентами Полесского госуниверситета. Он поздравил пинчан с присвоением городу статуса молодежной столицы и отметил, что современной молодежи посчастливилось жить во время, когда личности открыты все возможности для реализации интеллектуального и творческого потенциала. Мобильность, нестандартность решений, конструктивизм – это то, что отличает сегодняшнюю молодежь, подчеркнул Игорь Карпенко.

Качество образования, необходимость поддержки молодежи при выборе специальности и во время становления в профессии, распределение выпускников – это лишь несколько тем, которые министр обсудил со студентами.

Людмила РЕБКОВЕЦ
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