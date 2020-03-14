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Министр образования Игорь Карпенко встретился в Пинске с молодыми учёными
14.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Совет молодых ученых учреждений высшего образования собрался в Пинске на первое, установочное, совещание. Он создан при Министерстве образования Беларуси в нынешнем году. Это консультативно-совещательный орган призван вырабатывать предложения по совершенствованию господдержки и улучшению в университетах условий для реализации научного потенциала молодежи.
Игорь Карпенко отметил, что современный вуз – это место, где интегрированы образование и наука, где готовятся специалисты высокой квалификации и молодые научные кадры. Восемь университетов страны вовлечены в экспериментальный проект по внедрению модели «Университет 3.0». Его целью является создание инновационной среды во всех вузах республики, решение задачи коммерциализации результатов научной деятельности и другие. И очень важно, чтобы в реализацию этого проекта участвовала молодежь.
Качество образования, необходимость поддержки молодежи при выборе специальности и во время становления в профессии, распределение выпускников – это лишь несколько тем, которые министр обсудил со студентами.
Людмила РЕБКОВЕЦ
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