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«Времени на полумеры больше нет». Польша закрывает границы и вводит жесткий карантин

14.03.2020 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Польша запрещает въезд иностранцев. В стране вводится режим эпидемиологической угрозы. Об этом в обращении к нации объявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

«Времени на полумеры больше нет». Польша закрывает границы и вводит жесткий карантин

Все поляки, которые возвращаются из-за рубежа, должны будут пройти 14-дневный карантин. Дальнейшие поездки за границу не рекомендуются.

На время эпидемии Польша восстанавливает пограничный контроль на границах со странами Европейского союза.

Пассажирские авиарейсы за границу прекращаются. Международное пассажирское железнодорожное движение также прекращается ночью с субботы на воскресенье. Польских туристов из-за рубежа вернут на родину чартерами и разместят на карантин.

Перемещение товаров через границы не ограничивается. Премьер напомнил, что Польша — один из наибольших производителей сельхозпродукции в Европе, поэтому опасности дефицита продуктов нет.

Премьер-министр и президент Польши также рассказали сегодня о мерах, которые были сделаны, чтобы сдержать распространение эпидемии на первом этапе.

Польша ввела карантин в школах. С 0.00 субботы остановится деятельность больших торговых центров. Останутся открытыми только продуктовые гипер- и супермаркеты и аптеки. Банки и банкоматы будут работать в обыкновенном режиме.

«Времени на полумеры больше нет». Польша закрывает границы и вводит жесткий карантин

Он пояснил, что это делается, чтобы первая волна заражений не была велика, чтобы не возникло перегрузки больниц и медиков.

Премьер проинформировал также, какие меры были приняты за последние дни для увеличения запасов медикаментов, медоборудования и средств профилактики.

Кроме того, государственные структуры начали бесплатную раздачу дезинфекующих жидкостей — через различные учреждения и на заправках.

«Перед нами время испытаний. Время солидарности поколений. Нашим наибольшим козырем будет мир», — сказал премьер Польши.

В Польше на сегодня зарегистрировано 68 случаев заболевания. В пересчете на душу населения это меньше, чем в Беларуси (мы имели на утро 27).

Премьер Польши объяснил такие решительные меры намерением не допустить ошибок некоторых западноевропейских стран, которые на две-три недели затянули с карантинными мерами. «Мы не должны быть умны задним умом», — отметил премьер.

«Это последний момент, когда возможны решительные действия. Времени на полумеры больше нет, — сказал министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский. — В Италии уже 17 600 заражений. У нас — 68. От того, как мы теперь будем себя вести в этот трудный момент, зависит судьба всех нас и наших близких», — сказал министр здравоохранения Польши, он выглядел усталым и невыспавшимся.

 
 
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  Польша запрещает въезд иностранцев. В стране вводится режим эпидемиологической угрозы. Об этом в обращении к нации объявил премьер-министр страны Матеуш...
 
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