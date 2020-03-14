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«Времени на полумеры больше нет». Польша закрывает границы и вводит жесткий карантин
14.03.2020 10:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Польша запрещает въезд иностранцев. В стране вводится режим эпидемиологической угрозы. Об этом в обращении к нации объявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
Все поляки, которые возвращаются из-за рубежа, должны будут пройти 14-дневный карантин. Дальнейшие поездки за границу не рекомендуются.
На время эпидемии
Пассажирские авиарейсы за границу прекращаются. Международное пассажирское железнодорожное движение также прекращается ночью с субботы на воскресенье. Польских туристов из-за рубежа вернут на родину чартерами и разместят на карантин.
Перемещение товаров через границы не ограничивается. Премьер напомнил, что Польша — один из наибольших производителей сельхозпродукции в Европе, поэтому опасности дефицита продуктов нет.
Премьер-министр и президент Польши также рассказали сегодня о мерах, которые были сделаны, чтобы сдержать распространение эпидемии на первом этапе.
Польша ввела карантин в школах. С 0.00 субботы остановится деятельность больших торговых центров. Останутся открытыми только продуктовые гипер- и супермаркеты и аптеки. Банки и банкоматы будут работать в обыкновенном режиме.
Он пояснил, что это делается, чтобы первая волна заражений не была велика, чтобы не возникло перегрузки больниц и медиков.
Премьер проинформировал также, какие меры были приняты за последние дни для увеличения запасов медикаментов, медоборудования и средств профилактики.
Кроме того, государственные структуры начали бесплатную раздачу дезинфекующих жидкостей — через различные учреждения и на заправках.
«Перед нами время испытаний. Время солидарности поколений. Нашим наибольшим козырем будет мир», — сказал премьер Польши.
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Премьер Польши объяснил такие решительные меры намерением не допустить ошибок некоторых западноевропейских стран, которые на две-три недели затянули с карантинными мерами. «Мы не должны быть умны задним умом», — отметил премьер.
«Это последний момент, когда возможны решительные действия. Времени на полумеры больше нет, — сказал министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский. — В Италии уже 17 600 заражений. У нас — 68. От того, как мы теперь будем себя вести в этот трудный момент, зависит судьба всех нас и наших близких», — сказал министр здравоохранения Польши, он выглядел усталым и невыспавшимся.
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Польша запрещает въезд иностранцев. В стране вводится режим эпидемиологической угрозы. Об этом в обращении к нации объявил премьер-министр страны Матеуш...
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