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В Брестском горисполкоме состоялось вручение паспортов 14-летним юношам и девушкам
14.03.2020 10:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 2004 года по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи ежегодно с 10 по 15 марта во всех регионах страны проходят мероприятия Всебелорусской патриотической акции «Мы – граждане Беларуси!». Очередной этап акции состоялся 13 марта в Брестском горисполкоме, накануне Дня Конституции Республики Беларусь.
В ходе акции 14-летним юношам и девушкам – лучшим представителям одаренной молодежи, отличникам учебы, участникам научно-практических конференций, победителям и призерам республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад представители законодательной и исполнительной власти, почетные люди, ветераны войны и труда в торжественной обстановке вручают паспорта граждан Республики Беларусь.
В этот день паспорта вручали первый заместитель председателя горисполкома Вадим
Перед началом торжественного вручения состоялось знакомство — юноши и девушки рассказали о себе, о своих учебных заведениях. Вадим
Затем началась торжественная процедура вручения паспортов и памятных подарков от горисполкома и регионального центра правовой информации Брестской области.
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С 2004 года по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи ежегодно с 10 по 15 марта во всех регионах страны проходят мероприятия Всебелорусской...
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