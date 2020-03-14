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В Брестском горисполкоме состоялось вручение паспортов 14-летним юношам и девушкам

14.03.2020 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 2004 года по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи ежегодно с 10 по 15 марта во всех регионах страны проходят мероприятия Всебелорусской патриотической акции «Мы – граждане Беларуси!». Очередной этап акции состоялся 13 марта в Брестском горисполкоме, накануне Дня Конституции Республики Беларусь.

В Брестском горисполкоме состоялось вручение паспортов 14-летним юношам и девушкам

В Брестском горисполкоме состоялось вручение паспортов 14-летним юношам и девушкам

В ходе акции 14-летним юношам и девушкам – лучшим представителям одаренной молодежи, отличникам учебы, участникам научно-практических конференций, победителям и призерам республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад представители законодательной и исполнительной власти, почетные люди, ветераны войны и труда в торжественной обстановке вручают паспорта граждан Республики Беларусь.

В Брестском горисполкоме состоялось вручение паспортов 14-летним юношам и девушкам

В этот день паспорта вручали первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук, председатель Брестского городского Совета депутатов Николай Красовский и исполняющий обязанности первого секретаря Брестского городского комитета ОО «БРСМ» Александр Зорин.

В Брестском горисполкоме состоялось вручение паспортов 14-летним юношам и девушкам

Перед началом торжественного вручения состоялось знакомство — юноши и девушки рассказали о себе, о своих учебных заведениях. Вадим Кравчук каждого расспросил об их успехах и планах, какие есть у молодежи предложения по благоустройству их учебных заведений и жилых районов, где они проживают.

В Брестском горисполкоме состоялось вручение паспортов 14-летним юношам и девушкам

Затем началась торжественная процедура вручения паспортов и памятных подарков от горисполкома и регионального центра правовой информации Брестской области.

 
Теги: знакомства
 
 
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  С 2004 года по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи ежегодно с 10 по 15 марта во всех регионах страны проходят мероприятия Всебелорусской...
 
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