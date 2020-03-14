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Макгрегор сообщил о смерти своей тети от коронавируса
Источник материала: Tut.by
Тетя ирландского бойца Конора Макгрегора умерла от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил сам спортсмен на своей странице в Instagram,
О смерти маминой сестры Макгрегор узнал несколько дней назад в Дублине, когда был на съемках. «Покойся с миром, Энн Мур, я люблю тебя», — написал боец. Он также призвал всех следить за личной гигиеной, чтобы избежать заражения.
Вспышка нового вида коронавируса началась в Китае в конце декабря прошлого года, однако вирус вышел за пределы страны и начал распространяться по всему миру. О первом случае заражения в Ирландии стало известно 1 марта. По данным Минздрава страны, заболевший мужчина приехал из Италии, где произошла крупнейшая в Европе вспышка коронавируса.
В настоящее время, по данным ВОЗ, общее число зараженных по всему миру превысило 132 тыс. человек. Случаи инфицирования выявлены в 123 странах и территориях, при этом умерли от заболевания более 5 тыс. человек.
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О смерти маминой сестры Макгрегор узнал несколько дней назад в Дублине.
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