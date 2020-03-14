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Основатель Microsoft Билл Гейтс вышел из совета директоров компании: чтобы спасать климат

14.03.2020 11:19 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Билл Гейтс, один из основателей, соучредитель и экс-гендиректор Microsoft, вышел из совета директоров корпорации. Об этом сказано в сообщении на официальном сайте Microsoft. С уходом Гейтса в совете останутся 12 человек.

В пресс-релизе говорится, что Гейтс принял такое решение, чтобы уделять больше времени благотворительности – в таких областях, как глобальное здравоохранение, образование и борьба с изменениями климата. Он продолжит работу как советник по техническим вопросам гендиректора Microsoft Сатьи Наделлы и других руководителей компании.

В компании напомнили, что Гейтс сократил свое участие в работе Microsoft с 2008 года, чтобы интенсивнее заниматься благотворительным фондом, основанным им и его женой Мелиндой, – называется «Фонд Билла и Мелинды Гейтс».

Гейтс также написал в соцсети LinkedIn, что покинул и совет директоров инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета. «В Microsoft и Berkshire Hathaway никогда не было такого сильного руководства, так что это верный момент, чтобы предпринять данный шаг», – заявил он.

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Билл Гейтс, один из основателей, соучредитель и экс-гендиректор Microsoft, вышел из совета директоров корпорации. Об этом сказано в сообщении на официальном...
 
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