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Сказочное везение: картину Сальвадора Дали случайно нашли в комиссионном магазине

14.03.2020 11:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудница комиссионного магазина из американского города Китти-Хок, штат Северная Каролина, нашла среди поступившего в магазин товара картину Сальвадора Дали.



Как передает "Лента.ру", об этом сообщает сайт издания Smithsonian Magazine.

Волонтер барахолки Венди Хокинс (Wendy Hawkins) отбирала художественные работы, которые предстояло оценить, прежде чем отправить на полку магазина. Одна из работ показалась женщине особенной, и она отнесла картину в арт-галерею для получения оценки эксперта.

Владелица галереи Мадлен Смит (Madeline Smith) определила, что это акварель Сальвадора Дали к "Чистилищу" (песнь 32 "Божественной комедии" Данте) с подписью автора. Автограф на акварели сделан карандашом. На картине изображены женщина в голубом одеянии и мужчина в красном.

С 1957 года Дали в течение десяти лет работал над 100 акварелями по мотивам "Божественной комедии" Данте Алигьери. Изначально его проект был уполномочен Национальной библиотекой Италии, но позже был отозван, когда критики решили, что испанец не может иллюстрировать итальянское классическое произведение.

При поддержке галереи комиссионный магазин продал произведение искусства за 1 200 долларов. Доходы будут направлены на помощь пострадавшим от домашнего насилия и работорговли. 
 
 
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Сотрудница комиссионного магазина из американского города Китти-Хок, штат Северная Каролина, нашла среди поступившего в магазин товара картину Сальвадора Дали.
 
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