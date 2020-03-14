45 суток ареста: активист Алесь Круткин вышел на свободу из витебского ИВС









Возле витебского ИВС Алеся Круткина встречали друзья, соратники, блоггеры и журналисты. Дождались не сразу. В назначенное время Круткина вывезли с территории ИВС на служебном транспорте. Как выяснилось позже, возили в Железнодорожный РОВД Витебска для профилактической беседы. Через час Круткин на такси вернулся к ИВС, где его ждали около 20 человек, в том числе известные белорусские блогеры «Серый Кот» и Сергей Тихоновский.





Алесь Круткин признался, что чувствует себя нормально и не имеет претензий к милиционерам - «только к Лукашенко». Рассказал, что все 45 суток провел в одиночной камере и написал за это время 56 стихотворений. Голодовку не держал.



