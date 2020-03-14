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45 суток ареста: активист Алесь Круткин вышел на свободу из витебского ИВС

14.03.2020 10:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полоцкого активиста и блогера Александра Круткина освободили из витебского изолятора временного содержания (ИВС), где он отбывал три административных ареста подряд - 45 суток в целом. Перед тем, как освободить окончательно, Круткина отвезли в Железнодорожный РОВД Витебска для профилактической беседы.



Возле витебского ИВС Алеся Круткина встречали друзья, соратники, блоггеры и журналисты. Дождались не сразу. В назначенное время Круткина вывезли с территории ИВС на служебном транспорте. Как выяснилось позже, возили в Железнодорожный РОВД Витебска для профилактической беседы. Через час Круткин на такси вернулся к ИВС, где его ждали около 20 человек, в том числе известные белорусские блогеры «Серый Кот» и Сергей Тихоновский.

Алесь Круткин признался, что чувствует себя нормально и не имеет претензий к милиционерам - «только к Лукашенко». Рассказал, что все 45 суток провел в одиночной камере и написал за это время 56 стихотворений. Голодовку не держал.

Активист и блогер Александр Круткин был наказан в первый раз административным арестом на 15 суток 28 января в Полоцке (за участие в антиинтеграционных акциях в Минске), второй раз - 12 февраля в суде Октябрьского района Витебска (за наклейку «Колхозной диктатуре баста!» на здании облпрокуратуры ), третий - в Лепельском райсуде 26 февраля (за те же наклейки). Все наказания - по ст. 23.34 КоАП РБ, сообщает "Витебская весна".
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Полоцкого активиста и блогера Александра Круткина освободили из витебского изолятора временного содержания (ИВС), где он отбывал три административных ареста...
 
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