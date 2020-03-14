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Вести Вороновщины

14.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Победы юных пианистов

5 марта в Гродно прошел XII областной открытый конкурс «Юный пианист». Учащиеся Вороновской ДШИ завоевали два призовых места. В средней возрастной группе дипломом лауреата I степени награждена Дарья Ваганова, лауреата III степени в младшей возрастной группе  —  Екатерина Кушелевич.

Педагог Н.Ю. Сухоцкая отмечена грамотой за высокое педагогическое мастерство и качественную подготовку учащихся к конкурсу.

Вести Вороновщины
Вести Вороновщины
Вести Вороновщины
Вести Вороновщины
Вести Вороновщины
Вести Вороновщины
Вести Вороновщины

Сразились в интеллектуальных боях

Дню Конституции Республики Беларусь была посвящена популярная молодежная интеллектуальная игра «Science Quiz», проходившая 12 марта в Гродно. В командном соревновании на сообразительность, эрудицию и логику приняло участие 23 команды со всего региона. Традиционно в игре было шесть туров: «Медиаазбука», «Блиц», тематические и аудио туры. Успешно выступила команда Вороновщины «Вороны» (капитан — учитель Полецкишской школы Александр Васько). Она заняли 4-е место, всего 0,75 балла не хватило нашим интеллектуалам до 3-го места.

«День безопасности. Внимание всем

Акция под таким названием проходит в Беларуси со 2 по 27 марта. МЧС проводит ее в два этапа с целью предупреждения пожаров и гибели людей от них, а также обучения населения действиям по сигналу «Внимание всем!»

На первом этапе работники Вороновского РОЧС провели отработку действий по сигналу «Пожар» с учащимися Вороновского колледжа, проживающими в общежитии. С молодыми людьми побеседовали на тему безопасности, для закрепления знаний провели опрос и раздали наглядно-изобразительные памятки.

Целевой аудиторией на втором этапе акции станут жители сельских населенных пунктов. С пожилыми гражданами проведут широкомасштабные мероприятия в центрах  культуры и общественных местах.


Вести Вороновщины

Наехал на лежащего

12 марта в 20.30  вблизи д. Подворишки Беняконского сельсовета 30-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди», совершил наезд на лежащего на проезжей части  52-летнего мужчину. Пешеход не был обозначен светоотражающими элементами, находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП он получил различные переломы, с которыми был госпитализирован.

Похитили и продали

Правоохранителями была получена информация о том, что корм для животных, принадлежащий одной из местных сельскохозяйственных организаций, находится в сарае у жителя соседней деревни. В процессе дальнейшего разбирательства выяснилось, что мужчина приобрел сенаж у знакомых, работающих животноводами на ферме. Именно оттуда они похитили корм и сгрузили его на гужевую повозку. Этим же транспортом доставили 900 кг сенажа покупателю, который, с его слов, не предполагал, что приобретает похищенный товар.

В отношении 50-летнего и 45-летнего животноводов составлен административный протокол по части 1 статьи 10.5 КоАП Республики Беларусь «Мелкое хищение».

Новости собрала Ольга ВОРОБЬЕВА.

 
Теги: Гродно
 
 
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Победы юных пианистов 5 марта в Гродно прошел XII областной открытый конкурс «Юный пианист». Учащиеся Вороновской ДШИ завоевали два призовых места. В средней...
 
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