Права на иллюстрацию @CNNRachel@CNNRACHEL

Еще 71 аккаунт удалил "Твиттер". В соцсети заявили, что аккаунты "сеяли рознь, участвуя в обсуждении общественных вопросов, таких как раса и гражданские права".

Теперь стало известно, что Пригожин мог открыть в Африке филиалы своей "фабрики троллей".

Корреспонденты CNNв столице Ганы, Аккре, и обнаружили здание, в котором жили и работали тролли. Оно было арендовано небольшой неправительственной организацией Eliminating Barriers for the Liberation of Africa (EBLA) - на русский ее название можно перевести как "Уничтожая преграды для освобождения Африки". Ее руководитель Сет Виреду долгое время жил в России и говорит по-русски. Фото для своего официального сайта EBLA заимствовала из фотобанков, в названиях файлов содержались кириллические символы.