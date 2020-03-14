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Сотрудников штаб-квартиры ООН переводят на удаленную работу

14.03.2020 10:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сотрудники штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке из-за коронавируса до 12 апреля будут работать удаленно, если нет необходимости в их физическом присутствии. Через три недели этот срок могут продлить.



«В соответствии с распоряжением Генерального секретаря ООН все сотрудники ООН в Нью-Йорке, работа которых не требует физического присутствия в офисе, будут работать из дома»,— говорится в сообщении ООН в Twitter.

В США число случаев заражения коронавирусом превысило 2,2 тыс. человек, умерло почти 50. В мире число заразившихся превысило 140,7 тыс., умерло почти 5,4 тыс. человек.
 
 
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Сотрудники штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке из-за коронавируса до 12 апреля будут работать удаленно, если нет необходимости в их физическом присутствии. Через три...
 
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