Сотрудников штаб-квартиры ООН переводят на удаленную работу









«В соответствии с распоряжением Генерального секретаря ООН все сотрудники ООН в Нью-Йорке, работа которых не требует физического присутствия в офисе, будут работать из дома»,— говорится в сообщении ООН в Twitter.





В США число случаев заражения коронавирусом превысило 2,2 тыс. человек, умерло почти 50. В мире число заразившихся превысило 140,7 тыс., умерло почти 5,4 тыс. человек.