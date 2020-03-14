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Богатейшие люди мира потеряли почти $1 трлн с начала года

14.03.2020 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это произошло из-за распространения коронавируса и обвала нефтяных рынков. За один день бизнесмены лишились $331 млрд, это стало крупнейшей однодневной потерей за всю историю подсчетов Bloomberg

С начала 2020 года богатейшие люди мира, которые входят в топ-500 по версии Bloomberg, потеряли почти $1 трлн на фоне распространения коронавируса и падения цен на нефть, сообщает издание.

По данным Bloomberg, в четверг, 12 марта, совокупные потери 500 богатейших людей мира составили $331 млрд, что стало крупнейшим однодневным падением за всю восьмилетнюю историю рейтинга богатейших людей агентства.

Это довело суммарные потери бизнесменов из топ-500 до $950 млрд с начала года. Всего они потеряли 16% от совокупного состояния, пишет rbc.ru


В начале года суммарное состояние богатейших людей мира насчитывало рекордные $6,1 трлн. «Эти накопления были уничтожены событиями последних четырех дней после того, как страх распространения пандемии и рухнувшие цены на нефть привели рынок в панику», — пишет агентство.

Больше всего волатильность ударила по главе группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно — он потерял $9,5 млрд. Также пострадал основатель и глава компании Amazon.com Джефф Безос, который занимает первую строчку рейтинга богатейших людей мира по версии Bloomberg. Безос потерял $8,1 млрд. Замыкает первую тройку тех, чьи потери оказались наиболее весомыми, один из создателей Microsoft Билл Гейтс, состояние которого уменьшилось на $6,9 млрд.
 
 
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Это произошло из-за распространения коронавируса и обвала нефтяных рынков. За один день бизнесмены лишились $331 млрд, это стало крупнейшей однодневной потерей за...
 
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