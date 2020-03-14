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ФСБ оцепят в память о КГБ

14.03.2020 10:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Москве спустя 31 год повторят первую массовую акцию протеста позднего СССР

Коммерсант

Сегодня на Лубянской площади в Москве активисты движения Rupression намерены «оцепить» здание ФСБ живой очередью протестующих. Таким образом участники акции выразят гражданскую поддержку фигурантам дела запрещенной в РФ «Сети» и выступят против принятых Госдумой поправок к Конституции, которые «не оставляют шансов на демократическую смену власти». Сегодняшняя акция повторит первый массовый протест позднего СССР: в 1989 году по инициативе правозащитников «Мемориала» здание КГБ на площади Дзержинского окружили сотни людей со свечами в руках в знак протеста против репрессий. Глава «Мемориала» Ян Рачинский и глава движения «За права человека» Лев Пономарев уверены, что спустя 31 год требования общества к спецслужбам и власти остались прежними.

Движение Rupression, организующее поддержку фигурантам по делу запрещенной в РФ «Сети», анонсировало акцию в среду в соцсетях. Людей призвали выйти к зданию ФСБ и охватить его «живой цепью» в знак протеста против политических репрессий и принятых Госдумой поправок к Конституции, которые лишают жителей России процедуры демократической смены власти и предполагают обнуление президентских сроков Владимира Путина. В пятницу организаторы опубликовали слоганы: «Как обнулять будете?», «Обнуляй сроки политзекам», «Связанные одной сетью».

Сценарий акции предполагает, что участники час простоят в одиночных пикетах у ФСБ, затем свернут их и «оцепят» здание, стоя «на расстоянии вытянутой руки друг от друга».

«Для "объятий" здания ФСБ потребуется 350–400 человек,— сообщила “Ъ” соорганизатор акции Ольга Мирясова.— Нет задумки держаться за руки, чтобы каким-то образом помешать проходу граждан. Так что и оснований для задержаний быть не должно». Госпожа Мирясова пояснила, что мероприятие — «отсылка к акции 1989 года». Напомним, 30 октября 1989 года здание КГБ на площади Дзержинского (ныне Лубянской) в знак протеста против политических репрессий оцепили сотни человек. Это была первая массовая акция протеста в позднем СССР. Ее инициаторами стали члены правозащитного общества «Мемориал», впервые таким образом отметившие День политзаключенного.

Председатель правления международного «Мемориала» Ян Рачинский рассказал, что 31 год назад «повестка не сводилась только к поддержке жертв репрессий, но и содержала требования обуздания спецслужб и раскрытия информации». «Эти требования в полном объеме не выполнены до сих пор: мы не имеем доступа к архивам спецслужб (касающимся репрессий.— Прим.),— отметил господин ачинский.— Поправки к Конституции подрывают независимость судебной власти и в этом смысле связаны с тем, что происходит вокруг дела "Сети". Это дело, безусловно, возмутительный пример беззакония, требующий внимания всего общества».

Одним из инициаторов и участников акции 1989 года был глава общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, который и сегодня намерен выйти к зданию ФСБ.

«Требования, которые мы выдвигали тогда, обнулились. Сегодня мы выходим снова против политических репрессий, за справедливый суд и раскрытие информации силовиками,— рассказал господин Пономарев.— В 1989 году люди имели возможность взяться за руки, многие стояли со свечами, а сегодня люди будут стоять на расстоянии друг от друга — так законно теперь. Помню, в 1989 году мы долго думали: предупредить ли ФСБ о намерении выйти? Решили предупредить. Никаких задержаний тогда не случилось, хотя позднее — в нулевых и в 2019 году — меня арестовывали именно у ФСБ. Акции, которая повторяла бы ту, что мы провели в 1989 году, за 31 год я не помню». Лев Пономарев не исключил, что протестующих будут задерживать: «Силовики сегодня научились провоцировать демонстрантов».
 
 
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В Москве спустя 31 год повторят первую массовую акцию протеста позднего СССР
 
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