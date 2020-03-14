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Весенний праздник для мужчин и женщин от 18 до 90!

14.03.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Праздник «Для мужчин и женщин: 23+8» - очередное мероприятие, организованное в рамках проекта «Организация качественного ухода и активного досуга для пожилых людей военного поколения», которое прошло в СДК деревни Ковердяки. Мероприятие объединило поздравления для мужчин в честь 23 февраля и для женщин по поводу 8 Марта.

Весенний праздник для мужчин и женщин от 18 до 90!

Местные жители чествовали своих односельчан: долгожителя Хотько Владимира Михайловича (97 лет) и долгожительницу Гирко Татьяну Иосифовну ( 92 года). Стаж работы Антонюк Михаила Васильевича составил 42 года, а Кулай Алексей Антонович проработал на одном предприятии 38 лет. Семья Дударенко, Анна Николаевна и Леонид Михайлович, недавно отметили 56 –ой юбилей совместной жизни. Многодетная мама Курилюк Мария Николаевна воспитала 5 детей, 6 внуков и 7 правнуков. А Демидюк Ольга Гавриловна недавно отмечала свой 90- летний юбилей в окружении 3-их детей, 5-ти внуков, 9-ти правнуков и 1-ой праправнучки!

Весенний праздник для мужчин и женщин от 18 до 90!

Весенний праздник для мужчин и женщин от 18 до 90!

Весенний праздник для мужчин и женщин от 18 до 90!

Весенний праздник для мужчин и женщин от 18 до 90!

Весенний праздник для мужчин и женщин от 18 до 90!

Концертная программа для сельских жителей «золотого возраста» была подготовлена и проведена группой талантливых студентов из Брестского государственного университета. В зале царила удивительная атмосфера: молодые люди и девушки внимательно слушали истории про удивительных жителей дер. Ковердяки и внимали их опыт, а со своей стороны заряжали всех присутствующих молодой жизненной энергией. В заключении праздника все вместе пели песни под караоке и танцевали, несмотря на то, что самой младшей участнице 18 лет, а самой старшей -90.

Весенний праздник для мужчин и женщин от 18 до 90!

Весенний праздник для мужчин и женщин от 18 до 90!

Весенний праздник для мужчин и женщин от 18 до 90!

Весенний праздник для мужчин и женщин от 18 до 90!

Весенний праздник для мужчин и женщин от 18 до 90!

Мероприятие организовано БОО ОО «Белорусский фонд милосердия и здоровья» при поддержке германского федерального фонда «Память, ответственность и будущее» в рамках гуманитарной Программы «Место встречи: диалог». Проект направлен на улучшение качества жизни людей военного поколения и реализуется на базе отделения дневного пребывания для пожилых граждан ТЦСОН Брестского района.

Весенний праздник для мужчин и женщин от 18 до 90!

Весенний праздник для мужчин и женщин от 18 до 90!

Весенний праздник для мужчин и женщин от 18 до 90!

Весенний праздник для мужчин и женщин от 18 до 90!

Весенний праздник для мужчин и женщин от 18 до 90!

Весенний праздник для мужчин и женщин от 18 до 90!

Председатель правления БОО ОО «Белорусский фонд

милосердия и здоровья» 

Бондарева Светлана Николаевна.

 
 
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  Праздник «Для мужчин и женщин: 23+8» - очередное мероприятие, организованное в рамках проекта «Организация качественного ухода и активного досуга для пожилых...
 
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