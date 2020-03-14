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Генеральное консульство РП в Бресте призывает к отказу от визита в учреждение

14.03.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 16.03.2020 г., в связи с эпидемиологической ситуацией, Генеральное консульство РП в Бресте призывает к отказу или переносу на более позднее время визита в учреждение по вопросам, не являющимися срочными.

Генеральное консульство РП в Бресте призывает к отказу от визита в учреждение

Генеральное консульство РП в Бресте призывает к отказу от визита в учреждениеПо срочным вопросам, обращайтесь по телефону +375 162 27 00 00 или по электронной почте http://brzesc.kg.konsul@msz.gov.pl. Дополнительно, обращаемся с просьбой об избрании заочной формы подачи заявлений по вопросам, не требующим личного визита в учреждении.

С 16 марта 2020 г. и до принятия решения об отмене будет прекращена работа информационного окна по визовым вопросам. Визовую корреспонденцию, а также просьбы, можно выслать на электронную почту: visabrest@msz.gov.pl.

Кроме того, визовую информацию можно будет получить по телефону +375 162 27 00 49, а также введенным в действие на время закрытия окна № 2 по номеру +375 162 27 00 58.

 
Теги: Брест
 
 
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  С 16.03.2020 г., в связи с эпидемиологической ситуацией, Генеральное консульство РП в Бресте призывает к отказу или переносу на более позднее время визита в...
 
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