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Генеральное консульство РП в Бресте призывает к отказу от визита в учреждение
14.03.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 16.03.2020 г., в связи с эпидемиологической ситуацией, Генеральное консульство РП в Бресте призывает к отказу или переносу на более позднее время визита в учреждение по вопросам, не являющимися срочными.
По срочным вопросам, обращайтесь по телефону +375 162 27 00 00 или по электронной почте
С 16 марта 2020 г. и до принятия решения об отмене будет прекращена работа информационного окна по визовым вопросам. Визовую корреспонденцию, а также просьбы, можно выслать на электронную почту: visabrest@msz.gov.pl.
Кроме того, визовую информацию можно будет получить по телефону +375 162 27 00 49, а также введенным в действие на время закрытия окна № 2 по номеру +375 162 27 00 58.
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С 16.03.2020 г., в связи с эпидемиологической ситуацией, Генеральное консульство РП в Бресте призывает к отказу или переносу на более позднее время визита в...
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