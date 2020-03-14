Военный комиссариат Брестской области отметил 80-летие

Источник материала: Виртуальный Брест

Памятные мероприятия, посвященные 80-летию военного комиссариата Брестской области начались с торжественного построения и возложения цветов к мемориальной доске защитникам военного комиссариата 22 июня 1941 года установленной в Бресте на здании по улице Дзержинского, 7.





На торжественном собрании в ЦМТ сотрудников и ветеранов с круглой датой поздравил председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис и вручил военному комиссару области приветственный адрес. В своем выступлении руководитель области подчеркнул значение военных комиссариатов в деле патриотического воспитания молодежи, поддержании мобилизационной готовности и обеспечении ветеранов и военных пенсионеров.





Отметив весомый вклад комиссариата Брестской области в повышение обороноспособности Вооруженных Сил страны, от имени министра обороны Республики Беларусь юбиляров поздравил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь Александр Вольфович.





































– Задачи, которые ставятся перед военными комиссариатами, постоянно усложняются. Одна из них это организация территориальной обороны. В юбилейный для области год, в год 75-летия Победы ей вручено знамя территориальной обороны. Это глубоко символично и в то же время ответственно. Уверен, что область и впредь будет одной из лучших и в труде, и в обороне, – сказал генерал-майор Александр Вольфович.