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Украина закрывает границу с Беларусью, посольство прекращает консульский прием
14.03.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Украина с понедельника, 16 марта, закрывает свои границы с Беларусью. Ограничение не коснется граждан Украины, возвращающихся домой. Об этом TUT.BY сообщили в посольстве Украины в Минске.
Фото: Ирина Малиновская, TUT.BY
— Границы закрываются с понедельника. Это не касается грузового сообщения. Также в связи с пандемией
С 16 марта иностранцев и лиц без гражданства не будут попускать через границу, в том числе и в рамках транзитного проезда.
Режим выезда иностранцев и лиц без гражданства с территории Украины остается без изменений.
Напомним, власти Украины приняли решение закрыть государственные границы на две недели с европейскими странами для иностранных граждан из-за угрозы распространения
В Украине зарегистрировано три случая коронавируса. С 12 марта в стране введен карантин: закрываются учебные заведения, запрещены массовые мероприятия.
13 марта в Украине умер человек, инфицированный коронавирусом.
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Украина с понедельника, 16 марта, закрывает свои границы с Беларусью. Ограничение не коснется граждан Украины, возвращающихся домой. Об этом TUT.BY сообщили в...
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