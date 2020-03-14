Украина закрывает границу с Беларусью, посольство прекращает консульский прием

Источник материала: Виртуальный Брест

Украина с понедельника, 16 марта, закрывает свои границы с Беларусью. Ограничение не коснется граждан Украины, возвращающихся домой. Об этом TUT.BY сообщили в посольстве Украины в Минске.

Фото: Ирина Малиновская, TUT.BY

— Границы закрываются с понедельника. Это не касается грузового сообщения. Также в связи с пандемией коронавируса прием граждан в посольстве Украины в Республике Беларусь прекращен до 20 марта 2020 года, — сообщил пресс-секретарь посольства Павел Троян.

С 16 марта иностранцев и лиц без гражданства не будут попускать через границу, в том числе и в рамках транзитного проезда.

Режим выезда иностранцев и лиц без гражданства с территории Украины остается без изменений.

Напомним, власти Украины приняли решение закрыть государственные границы на две недели с европейскими странами для иностранных граждан из-за угрозы распространения коронавируса .

В Украине зарегистрировано три случая коронавируса. С 12 марта в стране введен карантин: закрываются учебные заведения, запрещены массовые мероприятия.

13 марта в Украине умер человек, инфицированный коронавирусом.