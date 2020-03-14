Проворный собеседник прихватил с собой кошелёк с деньгами

Источник материала: Виртуальный Брест

В дежурную часть Пинского ГОВД обратилась местная жительница с заявлением о том, что у нее украли кошелек. Женщина рассказала правоохранителям, что в рабочее время в помещение предприятия зашел неизвестный. Задав несколько вопросов, мужчина ушел.





Спустя некоторое время, она обнаружила пропажу кошелька и сообщила в милицию, подробно описав приметы «гостя». По горячим следам сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался пинчанин, 1952 года рождения.

Фигурант пояснил, что потратил часть похищенных денежных средств на покупку продуктов питания.

Следователями дана правовая оценка его действиям.

Как избежать кражи и карманных воров: - закрывайте сумки, не демонстрируя окружающим их содержимое, а также не упускайте их из поля зрения; - не носите большие суммы наличными; - не рассказывайте о наличии денег другим людям; - не кладите бумажник в задний карман и не оставляйте его в общедоступных местах; - уходя из места массового скопления людей, обязательно проверяйте наличие своего имущества.

Будьте крайне бдительны и осторожны! Этим Вы снизите риски быть обворованным.

Старший инспектор ГИОС Пинского ГОВД Александр Костюкевич.