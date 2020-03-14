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Колобайки появятся в Пинске и Барановичах, а в Бресте электросамокаты
14.03.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Как неправильная парковка отразится на карме и сколько нужно крутить педали, чтобы получить пиццу? «Колобайки» в новом сезоне намерены дисциплинировать велолюбителей
Пользователи велошеринга «Колобайк» в скором времени вновь увидят на улицах Бреста полюбившийся желтенький транспорт. Прокатчик старательно «перебинтовал» все шишки, набитые в году минувшем, сделал работу над ошибками и готов порадовать верных поклонников сервиса грядущими переменами.
Новый сезон уже одной ногой на старте. Однако на его точную дату могут повлиять два фактора: апгрейд приложения и...
Они, в первую очередь, касались обратной связи. Пользователи не раз сетовали, что представители сервиса реагируют не слишком оперативно. В новой программе досадный нюанс устранен.
В приложении предусмотрен колл-центр, доступный 24 часа в сутки. Он рассчитан на консультации «вопрос-ответ» в режиме онлайн. И быстрота реакции, обещают в компании, здесь гарантирована.
В новом сезоне поменяется и система оплаты. Появится поминутная тарификация на все виды транспорта: начало аренды велосипеда, к примеру, оценят в 50 копеек, а 3 копейки будет стоить одна минута. Напомним, ранее стоимость 15-минутной поездки составляла ровно половину рубля.
Территория города, на которой сосредоточены «колобайки», будет разбита на зоны. Первая – наиболее привлекательная для парковки. Если оставить байк здесь, пользователя отблагодарят баллами лояльности. Во второй зоне завершить поездку можно, но бонусы начисляться не будут. Третья для парковки нежелательна, а четвертая – запрещена и вовсе. В таких случаях человеку на телефон придет уведомление о том, что он находится вне зоны действия шеринга. Ему предложат вернуть велосипед в другое место либо аренда не будет завершена. К слову, как раз это – причина для того, чтобы всерьез и надолго испортить себе карму.
К слову, обновленным приложением можно будет пользоваться в любом городе страны, где есть велошеринг. Тем более что таких точек на карте вскоре прибавится. Вслед за Брестом порядка 300 желтых велосипедов отправятся в Пинск, а затем сервис появится и в Барановичах. В данный момент компания ведет переговоры с частниками о приобретении франшизы. Собственными «колобайками» по аналогичному сценарию обзаведутся Гомель и Гродно.
В целом же Вадим Осипчик отмечает интерес брестчан к проекту и надеется, что в новом сезоне он разгорится с новой силой.
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Как неправильная парковка отразится на карме и сколько нужно крутить педали, чтобы получить пиццу? «Колобайки» в новом сезоне намерены дисциплинировать...
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