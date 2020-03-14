Колобайки появятся в Пинске и Барановичах, а в Бресте электросамокаты

Источник материала: Виртуальный Брест

Как неправильная парковка отразится на карме и сколько нужно крутить педали, чтобы получить пиццу? «Колобайки» в новом сезоне намерены дисциплинировать велолюбителей





Пользователи велошеринга «Колобайк» в скором времени вновь увидят на улицах Бреста полюбившийся желтенький транспорт. Прокатчик старательно «перебинтовал» все шишки, набитые в году минувшем, сделал работу над ошибками и готов порадовать верных поклонников сервиса грядущими переменами.

Новый сезон уже одной ногой на старте. Однако на его точную дату могут повлиять два фактора: апгрейд приложения и... коронавирус .

– Мы сейчас полностью переписываем программное обеспечение, – поясняет Вадим Осипчик, руководитель ООО «Колобайк». – Оно будет готово по лучшему сценарию 1 апреля, по худшему – 20-го. Вместе с ним и стартуем. Но дело еще и в том, что часть велосипедов, которые планировали поставить в Брест из Китая, задерживаются в связи с известными событиями там. В любом случае с этой сотней, с которой начинался проект в октябре, мы откроемся. В дальнейшем число велосипедов увеличится до 500. Приложение поменяется полностью – и для вас, и для нас, поскольку по прошлому году были некоторые нарекания.





Они, в первую очередь, касались обратной связи. Пользователи не раз сетовали, что представители сервиса реагируют не слишком оперативно. В новой программе досадный нюанс устранен.

В приложении предусмотрен колл-центр, доступный 24 часа в сутки. Он рассчитан на консультации «вопрос-ответ» в режиме онлайн. И быстрота реакции, обещают в компании, здесь гарантирована.

– Еще были моменты, когда велосипеды подолгу стояли там, где их никто не брал, – говорит собеседник Zarya.by. – Теперь же сама программа уведомит нас о транспортном средстве, которое сутки находится без движения. Она подаст сигнал, чтобы мы приняли какое-то решение: либо байк в непопулярном месте и его следует переставить, либо сломан и нуждается в ремонте, либо вообще удерживается на частной территории.

В новом сезоне поменяется и система оплаты. Появится поминутная тарификация на все виды транспорта: начало аренды велосипеда, к примеру, оценят в 50 копеек, а 3 копейки будет стоить одна минута. Напомним, ранее стоимость 15-минутной поездки составляла ровно половину рубля.

Территория города, на которой сосредоточены «колобайки», будет разбита на зоны. Первая – наиболее привлекательная для парковки. Если оставить байк здесь, пользователя отблагодарят баллами лояльности. Во второй зоне завершить поездку можно, но бонусы начисляться не будут. Третья для парковки нежелательна, а четвертая – запрещена и вовсе. В таких случаях человеку на телефон придет уведомление о том, что он находится вне зоны действия шеринга. Ему предложат вернуть велосипед в другое место либо аренда не будет завершена. К слову, как раз это – причина для того, чтобы всерьез и надолго испортить себе карму.

– У нас предусмотрена интересная игровая форма, – продолжает Вадим Осипчик. – Будут начисляться баллы лояльности, или, как мы говорим, карма. Планируем поощрять за правильную парковку и «штрафовать» – за неправильную. Если человек припарковал велосипед в том месте, где он недоступен для других горожан, или же мешает проезду транспорта, пешеходам, баллы будут вычитаться. Активные и дисциплинированные пользователи по достижении определенного количества бонусов смогут претендовать на некоторые награды: бесплатные поездки, акции и прочее. У нас есть договоры о сотрудничестве с компаниями-партнерами, с помощью которых накопленные балы можно обналичить. Скажем, получить скидку в «Доминос-пицца». Таким образом мы хотим повысить дисциплину велолюбителей и сделать так, чтобы «колобайки» никому не мешали, а, наоборот, помогали.





К слову, обновленным приложением можно будет пользоваться в любом городе страны, где есть велошеринг. Тем более что таких точек на карте вскоре прибавится. Вслед за Брестом порядка 300 желтых велосипедов отправятся в Пинск, а затем сервис появится и в Барановичах. В данный момент компания ведет переговоры с частниками о приобретении франшизы. Собственными «колобайками» по аналогичному сценарию обзаведутся Гомель и Гродно.

– Кроме того, теперь с одного телефона можно будет оплатить несколько велосипедов, если вдруг родители решат покататься вместе с детьми, – рассказывает руководитель компании. – Раньше такая опция была недоступна, а люди просили ее наладить. Появится и возможность приобретения абонемента. Это намного удобнее, поскольку человек сможет выбирать варианты исходя из своих запросов. Да и в финансовом плане выйдет дешевле.

В целом же Вадим Осипчик отмечает интерес брестчан к проекту и надеется, что в новом сезоне он разгорится с новой силой.

– Вандализм, конечно, присутствовал, но немножко другой, нежели в Минске, – констатирует он. – В столице он носил бессмысленный характер: просто поломать и бросить. А в Бресте люди хотели еще и что-то себе с этого получить, более практичный подход. Далее будем работать либо мы сами, либо брестчане по франшизе, ведь они знают свой город лучше нас. Как раз ведем переговоры на этот счет. Кстати, у вас сейчас открываются ребята с шерингом электросамокатов. С ними тоже обсуждаем возможность продажи франшизы.