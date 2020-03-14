ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мобильные датчики контроля скорости в Минске оставят на пр. Независимости

14.03.2020 13:18 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Мобильные датчики контроля скорости в Минске оставят на пр. Независимости
shutterstock.com

Спидкамы в районе пр.Независимости, 99 установят с 16 марта.

До 22 марта они будут фиксировать скорость с 7.00 до 22.00 (только 18 марта - до 23.00), позже график изменится: 23-29 марта с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00 (25 апреля с 15.00), а с 30 марта до 5 апреля - с 22.00 до 02.00 (1 апреля с 21.00). Ограничение скорости на этом участке составляет 60 км/ч, сообщает БЕЛТА.

Мобильные датчики скорости убрали с дорог Беларуси 19 декабря прошлого года. 

Мобильные датчики контроля скорости в Минске оставят на пр. Независимости
С 14 марта ГАИ откроет сезон мотопатрулирования
Подробнее

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столичная ГАИ проанализировала аварии, связанные с нарушениями скорости. В итоге было решено разместить мобильные датчики контроля скорости в районе пр....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Не воспринимайте нас в штыки, мы за вас». К активисту пришли с социальным расследованием
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика