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Мобильные датчики контроля скорости в Минске оставят на пр. Независимости
14.03.2020 13:18 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Спидкамы в районе пр.Независимости, 99 установят с 16 марта.
До 22 марта они будут фиксировать скорость с 7.00 до 22.00 (только 18 марта - до 23.00), позже график изменится: 23-29 марта с 07.00 до 11.00 и с 16.00 до 20.00 (25 апреля с 15.00), а с 30 марта до 5 апреля - с 22.00 до 02.00 (1 апреля с 21.00). Ограничение скорости на этом участке составляет 60 км/ч, сообщает
Мобильные датчики скорости убрали с дорог Беларуси 19 декабря прошлого года.
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