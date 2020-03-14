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На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»

14.03.2020 13:16 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

14 марта в городском Доме культуры прошел первый этап районного праздника-конкурса «Таланты Ганцевщины». В нем приняли участие вокальные и театральные коллективы, отдельные исполнители клубных объединений (Люсинского, Чудинского, Хотыничского, Раздяловичского, Начского, Огаревичского, Будчанского и Куковского СДК).

На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»
На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»
На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»
На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»
  • На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»
  • На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»
На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»
На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»
На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»
На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»
На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»

В этом году конкурс проводится по номинациям: «вокально-хоровое искусство» и «театральное творчество».

На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»
На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»
На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»
На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»
На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»
На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»
На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»
На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»
На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»
На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»
На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»
На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»
На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»
На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»
На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»

Литературно-драматическую постановку «Война вошла в мальчишество мое» представил драматический кружок ГДК «Гротеск».

На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»
На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»
На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»
На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»
На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»
На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»
На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»

Дарья ЗАНЬКО.


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14 марта в городском Доме культуры прошел первый этап районного праздника-конкурса «Таланты Ганцевщины». В нем приняли участие вокальные и театральные
 
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