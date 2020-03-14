На сцене ГДК выявили «Таланты Ганцевщины»

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

14 марта в городском Доме культуры прошел первый этап районного праздника-конкурса «Таланты Ганцевщины». В нем приняли участие вокальные и театральные коллективы, отдельные исполнители клубных объединений (Люсинского, Чудинского, Хотыничского, Раздяловичского, Начского, Огаревичского, Будчанского и Куковского СДК).









































В этом году конкурс проводится по номинациям: «вокально-хоровое искусство» и «театральное творчество».





























































Литературно-драматическую постановку «Война вошла в мальчишество мое» представил драматический кружок ГДК «Гротеск».





























Дарья ЗАНЬКО.

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