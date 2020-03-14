Последствия урагана на Волковыщине

Источник материала: Новости Волковыска

Сегодня на западе страны из-за сильного ветра и мокрого снега объявлен оранжевый уровень опасности.

Энергетики Гродненщины в непростых погодных условиях устраняют технологические нарушения, вызванные разгулом стихии. Временные отключения особенно сильно сказались на Гродненском, Волковысском и Слонимском районах. По состоянию на 10.00 электроснабжение восстановлено в 22 населенных пунктах, - сообщает Телеграм-канал «Белэнерго».

Пользователи соцсетей поделились последствиями ненастья в Волковысском районе.

Искореженный бигборд под Красносельском:





Поваленное дерево на автодороге около Плебановцев:





В районе организована ликвидация погодных осложнений.

Синоптики предупреждают, что 15 марта на дорогах страны местами ожидается гололедица, в ночные часы в отдельных районах по востоку республики сохранится усиление ветра порывами до 15-20 м/с.