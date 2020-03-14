﻿ Минчанин заряжал телефон и лег спать. В результате – ожоги и больница. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанин заряжал телефон и лег спать. В результате – ожоги и больница

14.03.2020 11:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Мужчина, находясь у себя в квартире по улице Московской накануне вечером подключил портативное зарядное устройство в розетку и при этом лег спать (портативное зарядное устройство находилось около головы).

Произошел взрыв портативного зарядного устройства. В результате чего гражданин получил термические ожоги головы и верхних конечностей, сообщает minsk.mchs.gov.by


фото носит иллюстрационный характер

В настоящее время пострадавший находится в больнице, ему поставлен диагноз: термический ожог пламенем головы и правой верхней конечности 1,2 и 3 степеней (10% тела). 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина, находясь у себя в квартире по улице Московской накануне вечером подключил портативное зарядное устройство в розетку и при этом лег спать (портативное...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белавиа» приостанавливает полеты в Украину, Польшу и Кипр
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
14.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика