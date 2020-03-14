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«Белавиа» приостанавливает полеты в Украину, Польшу и Кипр

14.03.2020 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» приостанавливает выполнение полетов в аэропорты Украины, Польши и Кипра. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В Киев, Львов, Харьков и Одессу полеты полеты приостановлены с 17 по 31 марта. В Ларнаку — с 15 по 30 марта, в Варшаву — с 15 по 27 марта.

В компании отметили, что возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет сделать до 31 декабря 2020 года.


«Обратиться в службу поддержки авиакомпании по данному вопросу можно будет в любое время до конца 2020 года, не нужно делать это прямо сейчас, все данные вашего билета сохранены у нас в системе, поэтому к нам можно обратиться и после предполагаемой даты полета, назвав номер вашего билета. У вас есть несколько месяцев, обдумать, когда вы хотите лететь по данному билету в следующий раз», — говорится в сообщении «Белавиа».

Напомним, накануне национальный авиаперевозчик сообщил об отмене рейсов в более чем 20 стран.
 
 
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В связи с приостановкой международных авиационных перевозок в ряде стран из-за ситуации с коронавирусом авиакомпания «Белавиа» приостанавливает выполнение...
 
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