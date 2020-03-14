«Спасибо за все, чувак!». Соперники и друзья тепло провожают Фуркада из биатлона

Источник материала: Tut.by

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил о завершении спортивной карьеры. Соперники, партнеры по сборной и друзья тут же начали публиковать в инстаграме посты с теплыми словами в адрес легенды биатлона. SPORT.TUT.BY собрал для вас самые яркие и трогательные из них.

Главный нарушитель спокойствия Мартена в последние сезоны Йоханнес Бё поблагодарил Фуркада за интереснейшую борьбу:

— Не знаю, кто из нас выиграет Кубок мира. Но это точно будет наша последняя битва. Удачи и спасибо за все. Снимаю шляпу.



Фото из инстаграма Йоханнеса Бё

Его брат Тарьей вспомнил, что соревнуется с Мартеном с 2007 года, и опубликовал снимок их самой первой совместной гонки:

— На фото мы 18-летние. Ровесники с одинаковыми целями. 14 лет мы провели бок о бок. Ты можешь гордиться своими достижениями. Это высочайший класс!



Фото из инстаграма Тарьея Бё

Экс-тренер француза Зигфрид Мазе, ныне работающий со сборной Норвегии, поблагодарил Мартена за его личностные качества и написал:

— Для меня было честью работать с тобой! Хорошего приключения.



Фото из инстаграма Зигфрида Мазе

Многолетний соперник Мартена Фуркада норвежец Эмиль Хегле Свендсен написал:

— У нас было немало великолепных сражений и веселья. Сейчас ты наконец можешь отдохнуть и насладиться жизнью после биатлона. Она не так уж плоха. Мои поздравления с фантастической карьерой!



Фото из инстаграма Эмиля Хегле Свендсена

В комментариях Мартен отметил, что соперничество с Эмилем было самым главным в его карьере — «вне всяких сомнений!».

Аналогичное фото разместил у себя в профиле и немец Симон Шемпп:

— Ты являешься примером для многих, в том числе и для меня. Твоя сила воли и преданность невероятны. Спасибо за все, Мартен. Я желаю тебе всего самого наилучшего.

Россиянин Антон Шипулин опубликовал следующие слова:

— Ты — великий спортсмен и чемпион, который оставил невероятный след в истории нашего вида спорта. Очень непростой и интересный соперник, противостоять которому было огромной честью и удовольствием.



Фото из инстаграма Антона Шипулина

Сегодня настал тот день, когда ты уходишь из спорта. Уходишь в тот момент, когда ещё способен бороться за самые высокие места, и не готов ждать, когда не сможешь быть в топе. Делаешь это вовремя, с честью и достоинством. Но биатлону будет тебя не хватать. Удачи тебе во всем новом!

Двукратный чемпион мира Эмильен Жаклен и друг Фуркада был краток:

— Ух ты, чувак! Просто спасибо за все.



Фото из инстаграма Эмильена Жаклена

Еще один француз Симон Дестье назвал Фуркада исключительным спортсменом и поблагодарил за пережитые вместе эмоции:

— Спасибо и браво, Мартен, за все, что ты привнес в спорт и в биатлон в частности.



Фото из инстаграма Симона Дестье

Член сборной Франции Фабьен Клод и его «мерси»:

— Идол, пример, наставник, папа, юморист, бизнесмен, незаурядный спортсмен, лидер, чемпион, легенда и отличный друг! Просто лучший. Браво и спасибо. Какую пустоту ты оставляешь в биатлоне… Но ты указал нам путь, а мы продолжим его.



Фото из инстаграма Фабьена Клода

А французский биатлонист Антонин Гигонна оказался, пожалуй, самым многословным:

— Как же я горд и благодарен! Как нам всем повезло! Мне посчастливилось пообщаться с парнем, легендой, который дал французам понять, что биатлон — это не просто катание на беговых лыжах и стрельба из винтовки. Благодаря тебе наш скромный вид спорта сводит с ума зрителей у телевизоров.



Фото из инстаграма Антонина Гигонна

У меня может не быть такой мечты о золоте и снеге, как у тебя. Но, если бы мне однажды сказали, что я смогу стать частью такой команды, я бы не смог в это поверить. Не знаю, что сказать еще, кроме слов благодарности. Элен, Манон, Инес (жена и дочери Мартена Фуркада. — Прим. TUT.BY), спасибо, что одолжили нам его еще на два года.

Это того стоило! Даже если он не выиграет свой восьмой Большой хрустальный глобус, последние два сезона его карьеры все равно получились самыми впечатляющими. Чао и до скорой встречи, босс!

Не осталась в стороне и белоруска Надежда Скардино, которая в 2015 году выступала с Мартеном Фуркадом в паре в «Гонке чемпионов».



Фото из инстаграма Надежды Скардино

— Гонка чемпионов в Тюмени 2015. Эстафета. Это была самая необычная гонка для меня и одна из самых запоминающихся! На передаче эстафеты в самом начале гонки меня сбили, и я сломала винтовку напополам.

Мартен немного переделал свою винтовку под меня и дал мне стрелять. Мы бежали с одной винтовкой на двоих! Мартен, наверное, это было единственное последнее место в твоей карьере. Но мы вышли победителями из этой ситуации! На фото мы получаем приз «за волю к победе», — написала олимпийская чемпионка.

Дарья Домрачева пожелала Фуркаду удачи в его последней гонке и выразила надежду, что он сможет сохранить форму после ухода из спорта. А ее супруг Уле-Эйнар Бьорндален признал, что Мартен вывел биатлон на новый уровень и поздравил француза с великолепной карьерой.