Художница из Кобрина создает картины в технике алкогольных чернил

Источник материала: Виртуальный Брест

О себе как художнике Оксана Силивончик говорит скромно: «В постоянном поиске». Помимо традиционной живописи, одно время она писала картины углем, рисовала на дереве акрилом, а сейчас всерьез увлеклась концептуальным артом и активно осваивает технику, о которой в Беларуси пока мало кто даже слышал. Большая любительница экспериментов создает картины, вооружившись чернилами, спиртом и феном.





– Обычная водка и медицинский спирт для этих целей не подойдут: слишком мало градусов, – сразу расставляет точки над «i» художница. – Здесь нужен специальный абсолютированный спирт – изопропанол – крепостью 99,9 градусов. Найти такой в Беларуси – настоящая проблема. Ни в Кобрине, ни в Бресте мои поиски так и не увенчались успехом. Покупаю его в столице, причем только в магазинах, торгующих сантехникой.

Технический спирт выступает в роли разбавителя, а вместо традиционной краски мастер использует специальные художественные чернила.

– В основном, я рисую чернилами французской фирмы Pebeo. Заказываю их в Москве и Питере, – рассказывает Zarya.by девушка. – Купить необходимый материал здесь очень трудно, потому как техника алкогольных чернил, популярная уже несколько лет в США, Европе и России, только-только начинает приходить в Беларусь.





Оксана Силивончик загорелась идеей освоить «новинку» примерно полтора года назад. На это ее вдохновили «алкогольные» работы зарубежных мастеров, которые активно начали появляться в соцсетях. Однако в свободном доступе в интернете еще не было абсолютно никакой информации о том, как работать со спиртовыми чернилами, поэтому ни о каком самообучении и речи быть не могло.

– Мне просто повезло: как раз в это время питерский художник Александр Рощин набирал курс по технике спиртовых чернил, – вспоминает мастер. – Онлайн-учеба длилась больше месяца и включала как теорию, так и практическую часть.

Освоить новую технику по силам каждому – даже тем, кто ни разу в жизни не держал кисточку в руках, считает Оксана. Другое дело, что далеко не всем сходу удастся не просто разукрасить холст чернильными кляксами, а создать целостную композицию.





– Несмотря на то, что все сюжеты у меня абстрактные, я, как и любой художник, не просто мазюкаю что-то невнятное, а создаю определенный концепт, – рассуждает девушка. – Перед тем, как приступить к работе с алкогольными чернилами, я всегда заранее рисую в фотошопе эскиз, где продумываю идеальное сочетание цветов и их «движение» на холсте, а затем согласовываю наброски с заказчиком.





Работа с алкогольными чернилами проводиться только на горизонтальной поверхности, делает важно уточнение Оксана. Причем в качестве холста не подойдет обычная бумага, которая моментально впитывает в себя спирт. Для этой техники художники выбирают белый или прозрачный пластик.

– Я покупаю у ребят, которые занимаются изготовлением дверей из ПВХ, обрезки материала, на них и рисую, – делится своим профессиональным секретом Оксана. – Процесс начинается с того, что на центр гладкой поверхности заливается спирт. Поскольку жидкость очень концентрированная и имеет довольно резкий запах, не забываем про технику безопасности. Помещение должно хорошо проветриваться. В противном случае нужно использовать маску или респиратор. А чтобы спирт не сушил кожу, можно надевать еще и перчатки.

Из-за того, что изопропанол по своей текстуре очень плотный, он не растекается, подобно воде. Поэтому разгонять жидкость, вдобавок «приправленную» чернилами, по холсту при помощи горячего воздуха не так-то и просто, как может показаться на первый взгляд.





Главный инструмент художницы – это самый обычный фен мощностью 600-800 Вт. Температура воздушной струи выставляется на среднем значении, ведь при холодном потоке укротить строптивую жидкость будет труднее, а при слишком горячем на картине может образоваться не очень привлекательный осадок либо лопнет пластик.

– Существуют даже разные технологии сушки: если хотите эффект «пятен» – водите феном произвольно, а если нужен более привлекательный рисунок, напоминающий годичные кольца у деревьев, то сушить нужно строго по кругу, – рассказывает мастер. – Самое сложное – это задуть в конкретное положение определенную капельку, чтобы изображение на картине повторило эскиз. Конечно, не всегда получается так, как запланировала. Но преимущество этой техники в том, что «неудачу» можно легко смыть водой и начать всё с чистого листа.

Из-за того, что алкогольные чернила абсолютно неводостойкие, картину по завершению покрывают аэрозольным лаком, который не только защищает ее от влаги и пыли, но также придает дополнительный блеск и яркость.

– Особенность работ, выполненных в технике алкогольных чернил, в том, что они получаются воздушными и нежными. Чтобы добиться такого эффекта, лучше использовать всего 2-3 цвета, иначе будет очень грязно, – советует художница.

Сегодня «спиртовые» картины чаще всего заказывают для украшения интерьера либо в подарок. Стоимость таких работ из-за дороговизны материалов иногда просто заоблачная: московские художники, например, за них просят от 1300 белорусских рублей и выше.

– Сам изопропиловый спирт не дорогой, а вот цена на чернила кусается: маленький пузырек стоит в районе 8-15 евро. Есть, однако, и более бюджетный вариант – можно рисовать заправками к спиртовым маркерам, – поясняет Оксана, которая, к слову, цены не ломит и берет за свое творчество, можно сказать, еще по-божески: картина от Силивончик стоит от 150 рублей.

– В месяц у меня примерно 2-3 заказа, больше не могу взять, потому что банально не хватает на всё времени, – смеется девушка.





Оксана работает мастером производственного обучения, а также преподавателем живописи и компьютерной графики в Кобринском государственном политехническом колледже, где когда-то училась и сама.

– Кроме того, сотрудничаю с крупной российской интернет-платформой Photoshopmaster, – говорит она, – где регулярно делаю стримы по диджитал арту, записываю онлайн-уроки, а также оцениваю работы начинающих цифровых художников.

















Как и многие, Оксана Силивончик начинала в цифровой живописи с сугубо коммерческих проектов – рисовала на заказ «масляные» портреты. Сейчас же девушка занялась концепт-артом и создает работы, которые, возможно, не понятны широкой аудитории, но которые можно смело отнести в категорию «для души».

– Я очень люблю экспериментировать, поэтому в скором времени представлю свой новый проект – фантазийный портрет, где попробую соединить любимую мной цифровую живопись и технику алкогольных чернил, – поделилась напоследок планами художница.