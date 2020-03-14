Наш земляк из д. Ляцкие получил благодарность министра информации

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Благодарностью министра информации Республики Беларусь отмечен Николай Черкас, один из авторов книг «Беловежское диво» и «Царские охоты в Беловжеской пуще» «за многолетний творческий вклад в освещение природоохранной и экологической тематики в литературно-художественных изданиях».

Церемония награждения прошла в рамках праздничного мероприятия «Книжный мир Беларуси: Берестейщина», которое прошло 11 марта на площадке книжного магазина «Светоч» в Минске.

Николай Черкас – наш человек. Живет в деревне Ляцкие Каменецкого района. Окончил биологический факультет БГУ, работал в Институте зоологии АН БССР, участвовал в научных экспедициях на Камчатке, Байкале, в пустынях Каракумы и Кызылкум. В 1992-м году пришел работать научным сотрудником в НП «Беловежская пуща» – и не смог с ней расстаться, даже после того, как в 2009-м уволился. Защитил кандидатскую диссертацию. Автор около 80 научных публикаций и более сотни научно-популярных статей, соавтор четырех монографий.





Из наиболее известных его работ – книга «Беловежская пуща. Краткий исторический очерк», написанная в соавторстве с Вячеславом Семаковым и выдержавшая четыре переиздания, а также фотоальбом «Беловежское диво», созданный в соавторстве с Игорем Бышневым и по итогам республиканского конкурса «Искусство книги» получивший премию «Золотой фолиант» как лучшее литературно-художественное произведение в номинации «Сокровища Родины». А в книгу «Царские охоты», написанную им в соавторстве с Ириной Пармузиной, вошли совершенно уникальные документы и фотографии, разысканные им в архивных фондах Москвы и нигде раньше не публиковавшиеся.

Подробнее о том, почему ученый-биолог начал писать книги, читайте в номере «НК» за 21 марта.

Елена ТРИБУЛЕВА.