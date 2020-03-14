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В Казахстане предотвращен крупный теракт

14.03.2020 11:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в Алматы приверженца террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), планировавшего теракт в местах скопления людей, сообщила пресс-служба ведомства.

"Тринадцатого марта 2020 года Комитетом национальной безопасности по результатам оперативно-розыскных мероприятий в городе Алматы задержан и... подвергнут аресту приверженец идеологии международной террористической организации ИГИЛ", - говорится в сообщении.



По данным комитета, арестованный подозревается в подготовке теракта в местах скопления населения в период празднования Новруза, у него изъяты две боевые гранаты.


Возбуждены уголовные дела по статьям 255 (Акт терроризма) и 258 (Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму, либо экстремизму) Уголовного кодекса Республики Казахстан. Расследование продолжается.
 
 
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Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержал в Алматы приверженца террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), планировавшего...
 
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