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Осиповичская РОС ДОСААФ в тройке лучших
16.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
05 марта 2020 г. были подведены итоги работы организационных структур ДОСААФ Могилевской области в 2019 году. Постановлением президиума совета Могилевской областной структуры ДОСААФ среди организационный структур, не осуществляющих подготовку водителей для силовых структур ( призывников) места распределены: первой место — Костюковичская РОС ДОСААФ, второе место — Осиповичская РОС ДОСААФ, третье место — Кричевская МРОС ДОСААФ. Также за значительный вклад в развитие ДОСААФ, успехи в трудовой деятельности награждены: мастер производственного обучения Джулай К.Г., Варакса Н.С., Остроух А.В. и инспектор по кадрам Пышная Т.И.
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05 марта 2020 г. были подведены итоги работы организационных структур ДОСААФ Могилевской области в 2019 году. Постановлением президиума совета Могилевской областной...
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