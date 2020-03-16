Россия закрывает границу с Беларусью

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)



Фото белта

Россия приняла решение о закрытии границы с Беларусью для передвижения людей. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает БЕЛТА .



«Мы также приняли решение о закрытии границы с Беларусью для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов, — сказал Михаил Мишустин. — Мы и дальше будем делать все для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить, в первую очередь массового распространения коронавируса».







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