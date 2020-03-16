«Яндекс» создал карту распространения коронавируса

Источник материала: Tut.by

Компания «Яндекс» представила онлайн-карту распространения коронавируса 2019-nCoV. Об этом пишет РБК.





Карта создана на базе картографического сервиса «Яндекса» и в режиме реального времени дает сведения о положении с заболеваниями.

«В списке и на карте актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти», — говорится в описании карты. При ее составлении «Яндекс» опирается на данные Роспотребнадзора и американского университета Джона Хопкинса.

На самой карте можно выбрать любую страну, после чего появится окно с показателями заболевших, выздоровевших и погибших от коронавируса. В левой части карты отображается список заболевших в России с разбивкой по городам. Для других стран такая возможность не предусмотрена.

Напомним: по данным на полночь 16 марта, в мире зарегистрировано более 162 тысяч случаев коронавируса, 6065 летальных исходов. Примерно половина пациентов выздоровела (около 75 тысяч). В Беларуси, по последним данным Минздрава, 27 пациентов с коронавирусом. Предварительные анализы еще пятерых дали положительный результат, проводится уточняющая диагностика.