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«Яндекс» создал карту распространения коронавируса
Источник материала: Tut.by
Компания «Яндекс» представила онлайн-карту распространения коронавируса 2019-nCoV. Об этом
Карта создана на базе картографического сервиса «Яндекса» и в режиме реального времени дает сведения о положении с заболеваниями.
«В списке и на карте актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти», — говорится в описании карты. При ее составлении «Яндекс» опирается на данные Роспотребнадзора и американского университета Джона Хопкинса.
На самой карте можно выбрать любую страну, после чего появится окно с показателями заболевших, выздоровевших и погибших от коронавируса. В левой части карты отображается список заболевших в России с разбивкой по городам. Для других стран такая возможность не предусмотрена.
Напомним: по данным на полночь 16 марта, в мире
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Карта создана на базе картографического сервиса «Яндекса» и в режиме реального времени дает сведения о положении с заболеваниями.
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