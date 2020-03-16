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Изучение мнения населения
16.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Могилевским облисполкомом с 18 по 19 марта 2020 года будет проводиться изучение мнения населения по вопросам удовлетворенности качеством оказания услуг предприятиями торговли и бытового обслуживания, в том числе:
— по работе передвижных объектов торговли (автолавки) и торговых объектов райпотребкооперации;
О фактах некачественного оказания таких услуг, а также предложения по совершенствованию работы по указанной сфере можно сообщить с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по следующему номеру телефона 8(0222) 23-02-55.
С результатами рассмотрения вопросов, поступивших на «горячую линию» по данной сфере, вы сможете ознакомиться в последующих выпусках газеты в рубрике «Изучаем мнение населения» либо на официальном Интернет-сайте облисполкома
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Могилевским облисполкомом с 18 по 19 марта 2020 года будет проводиться изучение мнения населения по вопросам удовлетворенности качеством оказания услуг...
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