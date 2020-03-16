Источник материала: Горецкий вестник

Могилевским облисполкомом с 18 по 19 марта 2020 года будет проводиться изучение мнения населения по вопросам удовлетворенности качеством оказания услуг предприятиями торговли и бытового обслуживания, в том числе:

— по работе передвижных объектов торговли (автолавки) и торговых объектов райпотребкооперации;

— оказанию бытовых услуг.

О фактах некачественного оказания таких услуг, а также предложения по совершенствованию работы по указанной сфере можно сообщить с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по следующему номеру телефона 8(0222) 23-02-55.