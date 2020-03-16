Что ждет брестский форт №1: зеленый парк или производство пиротехники?

Источник материала: Виртуальный Брест

Многим жителям Бреста форт № 1 у деревни Козловичи хорошо известен. Для одних он интересен как объект фортификации Брестской крепости, другим – как тихое и уединенное место отдыха, а кто-то строит на него свои бизнес-планы.





Вот и пользуются брестчане фортом, кстати, имеющим с 2007 года статус объекта культурного наследия второй категории, к сожалению, как кому вздумается. Были попытки устроить в нем конеферму, агроусадьбу, но больше – свалки мусора, пикники и покатушки по валам на велосипедах, квадроциклах.





В феврале 2020-го появились здесь строительная техника и люди с бензопилами. Бульдозеристы разровняли проезды внутри форта, рабочие с большего закопали мусор, вырезали заросли кустарника и деревья. На первый взгляд объект пристроен, наведение порядка хозяйской рукой – благое дело, но непривычная для этого места активность, а главное – анонимность «благодетеля» привлекла внимание бдительных граждан.

Выезжавшая 3 марта в Козловичи комиссия горисполкома выявила, что владелец форта (а он – таки есть и уже как два года), приобретший его под склады, начал расчистку территории и земляные работы, не оформив разрешительную и проектную документацию. Нарушение было зафиксировано, работы остановлены, даны рекомендации, и предписание, которое, скорее всего, закончится штрафом.

Решит ли это проблемы форта? Вряд ли. Есть в этой ситуации «но» и не одно.





Первое в том, что, по словам владельца, необходимый пакет документов разработан, вот только утвердить его и получить разрешение на проведение реставрационных и восстановительных работ он как физическое лицо не может. По закону этим имеет право заниматься только профильная организация. А это другие цены, в том числе и проекта, что владельца, вложившего уже только за аренду земли порядка 2000 у.е., категорически не устраивает.

Дело в том, что арендную плату ему начисляют не как за историко-культурную ценность, а как за промышленную территорию. Организовывать на ней парк общего пользования, как того хотят любители истории и природы, несмотря на то, что по плану генерального строительства Бреста там предусмотрена зеленая зона, в планы владельца также не входит. В казематах форта он собирается наладить производство пиротехники, а будет ли ему дано на это разрешение, тот еще вопрос!

Тем более что «зеленые» обещают взять это на контроль. Так что ситуация с фортом №1 неопределенная и как она разрешится – покажет время. И согласованная позиция трех сторон – законного владельца, общественных активистов и городских властей.







