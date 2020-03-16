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Фотофакт: новая дорожка в Городском саду, продолжаются работы на Набережной

16.03.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В брестском Городском саду начали укладывать новую тротуарную дорожку. Причем появилась она на месте тропинки, которую протоптали посетители.

Фотофакт: новая дорожка в Городском саду, продолжаются работы на Набережной

Вдоль дорожки планируется установить около двадцати скамеек. Предполагается, что скамейки будут именными – с таким предложением выступает руководство города.

Фотофакт: новая дорожка в Городском саду, продолжаются работы на Набережной

Кроме того, на Набережной в эти дни идут активные работы. Напомним, что ее планируют продлить до Брестской крепости - расстояние около 1 км. Проект будет реализован в несколько этапов. В этом году намечено благоустроить более 100 м.

Фотофакт: новая дорожка в Городском саду, продолжаются работы на Набережной

Фотофакт: новая дорожка в Городском саду, продолжаются работы на Набережной

Фотофакт: новая дорожка в Городском саду, продолжаются работы на Набережной

Фотофакт: новая дорожка в Городском саду, продолжаются работы на Набережной

Фотофакт: новая дорожка в Городском саду, продолжаются работы на Набережной

Фотофакт: новая дорожка в Городском саду, продолжаются работы на Набережной

Фотофакт: новая дорожка в Городском саду, продолжаются работы на Набережной

Фотофакт: новая дорожка в Городском саду, продолжаются работы на Набережной

Фотофакт: новая дорожка в Городском саду, продолжаются работы на Набережной

Фотофакт: новая дорожка в Городском саду, продолжаются работы на Набережной

 
 
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  В брестском Городском саду начали укладывать новую тротуарную дорожку. Причем появилась она на месте тропинки, которую протоптали посетители. Вдоль дорожки...
 
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