Фотофакт: новая дорожка в Городском саду, продолжаются работы на Набережной

Источник материала: Виртуальный Брест

В брестском Городском саду начали укладывать новую тротуарную дорожку. Причем появилась она на месте тропинки, которую протоптали посетители.





Вдоль дорожки планируется установить около двадцати скамеек. Предполагается, что скамейки будут именными – с таким предложением выступает руководство города.





Кроме того, на Набережной в эти дни идут активные работы. Напомним, что ее планируют продлить до Брестской крепости - расстояние около 1 км. Проект будет реализован в несколько этапов. В этом году намечено благоустроить более 100 м.







































