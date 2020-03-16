|
Фотофакт: новая дорожка в Городском саду, продолжаются работы на Набережной
16.03.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В брестском Городском саду начали укладывать новую тротуарную дорожку. Причем появилась она на месте тропинки, которую протоптали посетители.
Вдоль дорожки планируется установить около двадцати скамеек. Предполагается, что скамейки будут именными – с таким предложением выступает руководство города.
Кроме того, на Набережной в эти дни идут активные работы. Напомним, что ее планируют
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В брестском Городском саду начали укладывать новую тротуарную дорожку. Причем появилась она на месте тропинки, которую протоптали посетители. Вдоль дорожки...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)