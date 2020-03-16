life:) отменяет плату за звонки на «горячие линии» по коронавирусу

Источник материала: Tut.by

C 17 марта все абоненты life:) смогут бесплатно звонить на телефоны горячих линий Беларуси по вопросам коронавируса и на номера экстренных линий белорусских дипломатических ведомств за рубежом. Об этом говорится на сайте компании.



Фото: TUT.BY

Звонки будут бесплатными на всех тарифных планах, в том числе в роуминге. Номера горячих линий по вопросам коронавируса в Беларуси:

+375(29) 156−85−65;

8 (017) 334-34-68;

8 (0152) 55-25-02;

8 (0152) 75-53-22;

8 (0212) 67-36-44;

8 (0214) 74-39-44;

8 (0214) 57-36-44;

8 (0216) 51-34-41 и 51−34−48.

Среди посольств Беларуси за рубежом бесплатными будут звонки на экстренные и горячие линии Украины, Польши, России, Литвы, Латвии, Эстонии, Казахстана, Турции, Германии, Италии, Австрии, Израиля, Египта и других. Полный список стран можно узнать здесь .