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life:) отменяет плату за звонки на «горячие линии» по коронавирусу
Источник материала: Tut.by
C 17 марта все абоненты life:) смогут бесплатно звонить на телефоны горячих линий Беларуси по вопросам коронавируса и на номера экстренных линий белорусских дипломатических ведомств за рубежом. Об этом
Звонки будут бесплатными на всех тарифных планах, в том числе в роуминге. Номера горячих линий по вопросам коронавируса в Беларуси:
Среди посольств Беларуси за рубежом бесплатными будут звонки на экстренные и горячие линии Украины, Польши, России, Литвы, Латвии, Эстонии, Казахстана, Турции, Германии, Италии, Австрии, Израиля, Египта и других. Полный список стран можно узнать
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Звонки будут бесплатными на всех тарифных планах, в том числе в роуминге.
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