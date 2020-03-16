Онлайн-торговля: обсуждаем тему. Купить, не выходя из дома, или Как открыть бизнес в сети

Источник материала: Ивьевский край

"До чего дошел прогресс!" - говорит моя знакомая словами одной песни, звучащей в любимом фильме нашего детства, когда в очередной раз идет на почтовое отделение забирать посылку с покупкой онлайн из самой Поднебесной. Да, и вправду! Теперь, чтобы совершить шопинг, заказать продукты, даже выходить из дома необязательно. Все это можно сделать, взяв в руки смартфон или какой-либо другой современный гаджет. Этим, впрочем, многие и успешно пользуются.

Скажу сразу о своем: для меня лично это было настоящим спасением в первые месяцы жизни маленького ребенка. Я за считанные минуты делала заказ необходимых товаров и продолжала хлопоты о малыше. Ведь в период эпидемии ОРВИ подвергать риску неокрепший организм малыша было более чем неразумно, да и времени особо не было, чтобы тратить его на походы по магазинам. Поэтому, скажу честно, есть в моем запасе пара интернет-магазинчиков, чьими услугами я до сих пор время от времени пользуюсь и очень довольна. Товар там всегда заявленного качества, цена тоже меня устраивает, поэтому, как говорится, наши интересы пересеклись. В иные времена даже подумывала, а не открыть ли самой интернет-магазин?

Конечно, мечты мечтами, а вдруг им когда-нибудь суждено стать реальностью? Может быть, данная информация станет полезна тем, кто на перепутье, или в целом для расширения кругозора. Наш эксперт и советчик - главный специалист по экономике Ивьевского райисполкома Марина Гойдь.

- На сегодняшний день в районе зарегистрировано 16 интернет-магазинов, 4 из которых принадлежат юридическим лицам, - рассказывает собеседница. - Последними тремя владеет компания, которая имеет торговую марку "Остров чистоты и вкуса". Еще один, зарегистрированный недавно, занимается продажей декорированной стеклянной посуды. Оставшимся двенадцать принадлежат индивидуальным предпринимателям, которые осуществляют продажу различных товаров от натуральной кожаной обуви, компьютерной техники и оборудования до детских игрушек, колясок и канцелярских товаров. В 2019 году прекратили свою деятельность три интернет-магазина, в 2018 таковых было пять.

В прошлом году в Беларуси появилась Ассоциация предприятий онлайн-торговли, рассказывает Марина Юльяновна. Она объединяет на основе добровольного членства коммерческие организации, осуществляющие розничную торговлю через интернет-магазины, оказывающие услуги торговых площадок в сети Интернет. На сайте АПОТ содержится достаточное количество информации правового характера, которая позволяет грамотно и по всем правилам вести торговлю онлайн.

Лайфхаки для начинающих





- Марина Юльяновна, расскажите нашим читателям, что надо знать, чтобы открыть интернет-магазин?

Начнем с того, что требования к торговле через сеть Интернет определены в статье 19 Закона Республики Беларусь от 08.01.2014 № 128-З "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь".

Субъект торговли вправе осуществлять розничную торговлю с использованием сети Интернет только через интернет-магазины, зарегистрированные в Торговом реестре Республики Беларусь, с использованием доменного имени, право на администрирование которого получено субъектом торговли в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

- Всем, конечно, понятно, чтобы торговать онлайн, надо иметь сайт. Как выполнить этот шаг?

- Для открытия интернет-магазина субъект торговли должен создать информационный ресурс, на базе которого он будет размещен. Создать сайт можно с привлечением сторонних специализированных организаций; разработать самостоятельно с привлечением своих работников.

Сайт должен иметь свой адрес - доменное имя (домен), которое является символьным обозначением, сформированным в соответствии с установленными правилами и соответствующим определенному сетевому адресу.

Далее домен должен быть зарегистрирован, т. е. внесен в реестр национальной доменной зоны сведений, необходимых для обеспечения функционирования домена.

Для регистрации домена необходимо:

подать регистратору заявку; оплатить регистрацию домена.

- И дело осталось за малым…

- Не совсем. Сайт интернет-магазина, принадлежащего юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) - резиденту Республики Беларусь - должен быть размещен на сервере, находящемся в Беларуси.

Далее интернет-магазин должен быть зарегистрирован в Торговом реестре Республики Беларусь. Регистрация интернет-магазинов в Торговом реестре осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами по месту государственной регистрации субъектов торговли путем внесения сведений об интернет-магазинах в Торговый реестр в соответствии с установленным порядком. В нашем случае в отделе экономики райисполкома.

И последнее: размещение на сайте интернет-магазина необходимой информации.

Необходимо разместить информацию, требуемую к размещению законодательством, в том числе Законом Республики Беларусь от 09.01.2002 № 90-З "О защите прав потребителей".

- Спасибо за информацию.

Будем надеяться, что она станет полезной для наших читателей.

На вкус и цвет…

И о том, что говорят ивьевчане

по поводу онлайн-покупок.

Людмила, 47 лет:

- Скажу честно, услугами интернет-магазинов практически не пользуюсь. Предпочитаю шопинг реальный, а не виртуальный. Мне доставляет удовольствие выбирать товар, оценивать его качество глазами и руками, а не на картинке, которую сегодня с помощью компьютерных программ можно довести до совершенства.

Но я абсолютно не против онлайн-покупок. Сама пыталась несколько раз делать заказ на китайском сайте. Цены там, конечно, более чем привлекательны, но товары очень низкого качества. Поэтому больше рисковать не стала. Я все-таки предпочитаю качество.

Ирина, 20 лет:

- Я для себя выбрала пару интернет-магазинов, которым реально доверяю. О них, конечно, знают многие и многие пользуются. Всегда, прежде чем заказать какой-либо товар, читаю отзывы покупателей, характеристики. Сравниваю цену товара у других продавцов.

У многих крупных интернет-магазинов есть доставка к двери, и это очень удобно. Особенно, если дело касается крупногабаритной техники. Радуют наличие скидок и акции, а также возможность взять рассрочку на товар. Я только "за", чтобы такие интернет-магазин развивались. Ведь это так комфортно!

Но, конечно, если дело касается одежды и обуви, то я с удовольствием иду в магазин. Мне доставляет удовольствие примерять, выбирать и т. д.





Рита, 28 лет:

- Помню, как еще 5-7 лет назад меня очень отягощали походы по магазинам. Если честно, я никогда не любила оффлайн шопинг. Для меня он всегда был время- и энергозатратным мероприятием. Плюс к этому, одним из основных пунктов моего недовольства был ассортимент. В больших городах с ним дела обстоят куда лучше даже сейчас.

Поэтому, когда в мою жизнь "ворвались" интернет-магазины, счастью не было предела. Безусловно, поначалу совершать покупки онлайн было страшно. Особенно по предоплате! Так как со стремительным развитием интернет-технологий появилось множество изощренных мошеннических схем, с которыми до этого мы дела не имели.

Я сама, к счастью, в сфере онлайн-торговли не попадалась на "крючок". Бывало так, что товар попросту не приходил. Но только тот, который не был мною оплачен заранее. После подобных ситуаций я поняла, что нужно обязательно проверять интернет-магазин перед покупками. Насколько он крупный, в какой стране зарегистрирован, как давно создан этот сайт и так далее.

Если подводить итог, безусловно, я - за такой шопинг на 99% из 100. Это безумно удобно, и так ты никогда не совершишь спонтанных и необдуманных покупок.

Наталия, 42 года:

- Представляете, со мной произошел года два назад не очень приятный случай, связанный с покупкой онлайн. Товар мне не подошел, я захотела его вернуть, а оказалось, что возвращать нельзя. И как быть? Благо, рядом со мной оказались грамотные в этих вопросах люди, которые подсказали, как мне поступить. В итоге мне вернули деньги. Конечно, иметь дело с такими недобросовестными продавцами я не хочу. Но это научило меня прежде чем сделать покупку, внимательно изучить всю информацию об интернет-магазине, почитать отзывы покупателей. Когда дело касается финансов, надо быть внимательным и осторожным. Это мое пожелание при покупке товара онлайн.

Наталия, 47 лет:

- Я практически ничего не покупаю в интернет-магазинах, только изредка кое-что для дачи. Моя дочь довольно часто это делает. Бывает так, что приходит не совсем то, что обещает продавец. Поэтому я - за реальный шопинг!

Но знаю, что мой коллега пользуется одним из известных у нас в стране интернет-магазинов, ему очень нравится. И цена, и качество.

Татьяна, 29 лет:

- Мне нравится заказывать товары в интернет-магазинах. Это очень удобно, выбор огромный. Сидя дома, на диване, можно купить все, что угодно. Еще один плюс - цена товара. Мои знакомые иногда жалуются, что их обманывают: либо по цене, либо по качеству. Со мной, к счастью, такого не случалось.





Марьяна, 35 лет:

Для меня лично интерес представляют только те интернет-магазины, которые имеют хороший сервис и рекомендации. Некоторые привозят одежду и обувь домой с примеркой. Для маленьких городов - это как выход из ситуации: можно купить приличную вещь, не выезжая, например, в столицу.

Потрогать вещь, осмотреть, примерить - это намного лучше, чем заказывать "кота в мешке". А ведь заказав, надо еще и очередь отстоять.

Какой интернет-магазин лучше открыть?

У каждого свое предпочтение. От того, что выберет предприниматель, зависит дальнейшая прибыль.

Каждый направляет себя на сферу, где является асом и профессионалом. Это успешный выбор, и будущая идея для бизнеса быстро взлетит вверх. Организатор деятельности должен опираться на свои возможности, и не отказываться от любимого занятия. Из всего можно извлечь прибыль, главное - правильно разработать стратегию.

Определившись с нишей в бизнесе по душе, можно начинать отбирать более приемлемые варианты. Лучше открыть интернет-магазин с продукцией, которая пользуется спросом в маленьком городе.

Найти и применить тренд нужно уметь. Добавка изюминки к бизнес-идее приведет к большому кругу покупателей.

Продажа

эксклюзива

Если начать торговлю через интернет, можно использовать зарубежные товары. Главное, чтобы выбранная направленность существенно отличалась от конкурентов.

Сейчас в интернете находится масса советов и рекомендаций, которые учат, какой открыть и как начать свой бизнес в интернете. Изучение общих инструкций позволило выделить 7 популярных отраслей для интернет-магазина.

Сувенирная

продукция

Формат такой торговой точки привлекает покупателей. Этот вариант товара актуален в любое время (праздники, банкеты, приятные моменты в жизни людей). Закупка подарков и сувениров - оптимальное решение в получении прибыли. Здесь главное - придать товару уникальный дизайн: интересная гравировка, фотопечать, рисунки на ткани. Какой итог будет, зависит от фантазии предпринимателя.

Косметические товары и парфюмерия

Ценители красоты выделили эту нишу в маленьком городе, как самую прибыльную. Покупатели давно заказывают эту продукцию в интернете, из-за низкой стоимости и многообразия. Правильно подобранный интерфейс сайта + недорогая косметика - это уже половина успеха предпринимателя.

Мебель

и предметы

интерьера

Выгодно работать с производителями и поставщиками конкретной фабрики. Это позволит приобрести постоянный круг покупателей. Дополнительно выступает услуга дизайнеров, которые помогут клиенту создать красивый интерьер квартиры или дома.





Продукция

для домашних животных

Если открыть зоомагазин, то эффективность его работы проверена временем. Корма, наполнители для туалетов, одежда не теряют актуальность на рынке. Интернет-магазин товаров для животных гарантирует приток покупателей ежедневно.

Бытовая

техника

Этот вариант всегда прибыльный и продуктивный. Торговля холодильниками, стиральными машинами и другой техникой для дома будет популярной всегда. Ставка делается на сниженную цену на товар. Открыть интернет-магазин такого формата - оптимальный вариант получения дохода. Не стоит ограничиваться только крупногабаритной техникой, можно продавать телефоны, фотоаппараты.

Компьютеры, ноутбуки

и комплектующие

Этот сектор рынка в маленьком городе стабилен и не требует особой накрутки. Главное, разнообразить ассортимент магазина моделями, которые совершенствуются со временем





Раритет

и товары для коллекционеров

Эксклюзивная продукция всегда найдет своего покупателя. Единственный минус - сложность в поиске товаров высокого качества и с уникальной историей.

И. Бутурля.