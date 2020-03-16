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В Беларуси – 36 случаев заражения коронавирусом
Источник материала: БДГ
Положительные тесты зафиксированы у пяти студентов БГУ, которых госпитализировали в пятницу, 13 марта. Всего в Беларуси – 36 случаев инфицирования.
Об этом
Повторные положительные тесты на COVID-19
Граждане прилетели из Мюнхена, Амстердама и Москвы. Все пациенты были изолированы в момент возвращения из-за границы. Их ближайшие контакты также уже госпитализированы. Коронавирус был выявлен в Китае, а затем и в других странах. Инфекция проникла и в Беларусь.
В ведомстве сообщили, что за последние сутки выполнено исследование на коронавирус 950 образцов. Еще около 200 находятся в работе. Всего с начала февраля специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии уже провели более 16 тысяч тестов на COVID-19.
Напомним, 16 марта стало известно, что граница России с Беларусью
Во Всемирной организации здравоохранения ситуацию с коронавирусом
13 марта Александр Лукашенко, выслушивая доклад главы МИД Беларуси Юрия Караева,
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Положительные тесты зафиксированы у пяти студентов БГУ, которых госпитализировали в пятницу, 13 марта. Всего в Беларуси – 36 случаев инфицирования.
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