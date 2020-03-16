В Беларуси – 36 случаев заражения коронавирусом

Положительные тесты зафиксированы у пяти студентов БГУ, которых госпитализировали в пятницу, 13 марта. Всего в Беларуси – 36 случаев инфицирования.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения 16 марта.

Повторные положительные тесты на COVID-19 получены у студентов БГУ. Однако у них нет никаких симптомов болезни. За выходные выявлено еще 4 случая заражения.

Граждане прилетели из Мюнхена, Амстердама и Москвы. Все пациенты были изолированы в момент возвращения из-за границы. Их ближайшие контакты также уже госпитализированы. Коронавирус был выявлен в Китае, а затем и в других странах. Инфекция проникла и в Беларусь.

В ведомстве сообщили, что за последние сутки выполнено исследование на коронавирус 950 образцов. Еще около 200 находятся в работе. Всего с начала февраля специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии уже провели более 16 тысяч тестов на COVID-19.

Напомним, 16 марта стало известно, что граница России с Беларусью может быть закрыта в ближайшую неделю. 15 марта в белорусском Минздраве рассказали , что страна не собирается закрывать границы, и объяснили, почему.

Во Всемирной организации здравоохранения ситуацию с коронавирусом назвали пандемией . Угроза глобального заболевания коронавирусом COVID-19 увеличивается с каждым днем.