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Минспорта рекомендует до 6 апреля отменить спортивные мероприятия с участием детей и подростков

16.03.2020 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На основании рекомендаций Министерства здравоохранения Республики Беларусь, направленных на противодействие распространению коронавируса COVID-19, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь принимает меры по обеспечению контроля за проведением спортивных и спортивно-массовых мероприятий на территории нашей страны.

Минспорта рекомендует до 6 апреля отменить спортивные мероприятия с участием детей и подростков

В частности, всем организациям, подчиненных Минспорту, а также областным и Минскому городскому управлениям спорта и туризма рекомендовано до 6 апреля отменить проведение с последующим переносом на более поздние сроки спортивных и спортивно-массовых мероприятий с участием детей и подростков.

Тоже самое касается и международных спортивных соревнований на территории Беларуси.

Во взаимодействии с Минздравом организованы карантинные мероприятия и медицинское наблюдение за спортсменами и спортивными делегациями, возвращающимися из стран с повышенным риском инфицирования COVID-19.

По прибытии на территорию Республики Беларусь в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь члены делегации подлежат санитарно-карантинному контролю с использованием устройств для дистанционного измерения температуры тела, заполнением «Анкеты прибывших», лабораторным обследованием на инфекцию COVID-19.

За ними устанавливается непрерывное 14-дневное медицинское наблюдение в местах временного размещения.

При этом отрицательный результат лабораторного исследования не отменяет 14-дневного медицинского наблюдения.

Пресс-служба Министерства спорта и туризма
Фото: Владимир НЕСТЕРОВИЧ (из архива)

 
 
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  На основании рекомендаций Министерства здравоохранения Республики Беларусь, направленных на противодействие распространению коронавируса COVID-19, Министерство...
 
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