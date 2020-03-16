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Минспорта рекомендует до 6 апреля отменить спортивные мероприятия с участием детей и подростков
16.03.2020 12:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На основании рекомендаций Министерства здравоохранения Республики Беларусь, направленных на противодействие распространению
В частности, всем организациям, подчиненных Минспорту, а также областным и Минскому городскому управлениям спорта и туризма рекомендовано до 6 апреля отменить проведение с последующим переносом на более поздние сроки спортивных и спортивно-массовых мероприятий с участием детей и подростков.
Тоже самое касается и международных спортивных соревнований на территории Беларуси.
Во взаимодействии с Минздравом организованы карантинные мероприятия и медицинское наблюдение за спортсменами и спортивными делегациями, возвращающимися из стран с повышенным риском инфицирования COVID-19.
По прибытии на территорию Республики Беларусь в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь члены делегации подлежат санитарно-карантинному контролю с использованием устройств для дистанционного измерения температуры тела, заполнением «Анкеты прибывших», лабораторным обследованием на инфекцию COVID-19.
За ними устанавливается непрерывное 14-дневное медицинское наблюдение в местах временного размещения.
При этом отрицательный результат лабораторного исследования не отменяет 14-дневного медицинского наблюдения.
Пресс-служба Министерства спорта и туризма
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На основании рекомендаций Министерства здравоохранения Республики Беларусь, направленных на противодействие распространению коронавируса COVID-19, Министерство...
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