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У Путина не исключили перенос голосования по Конституции

16.03.2020 15:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля, может быть отложено, сообщает Znak.com со ссылкой на источники, близкие к организации голосования и к администрации президента.

По словам одного из собеседников, это может произойти из-за мер по противодействию распространению коронавируса.

Об этом же пишут и "Открытые медиа", приводя слова собеседника, близкого к администрации президента, и источника в полпредстве Северо-Западного округа. По данным издания, возможный перенос объясняется двумя причинами: невозможностью обеспечить явку в случае острой фазы эпидемии и опасностью для граждан проведения массовых мероприятий, к каковым относятся и электоральные процедуры. Голосовать же дистанционно пока технически возможно только в Москве.

Рассматривается вариант, при котором голосование проведут летом, если ситуация улучшится, или уже осенью, в Единый день голосования, который намечен в этом году 13 сентября. "Причина переноса — тяжелая эпидемиологическая обстановка в связи с коронавирусом. На фоне общей паники тяжело объяснить необходимость явки в апреле, когда, как считается, угроза ещё не спадёт, и в разных отраслях экономики будут приниматься меры по изоляции и самоизоляции граждан, — говорит источник, близкий к администрации президента. — От всех будут требовать вовлечения в борьбу с вирусом, думаю, обосновать массовое голосование в этот момент будет непросто".

Дата голосования определяется указом президента. Он ещё не подписан, поскольку Конституционный суд пока не дал своего заключения о поправках. Пока голосование запланировано на 22 апреля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможный перенос, отметил, что "никаких альтернативных дат в настоящее время не рассматривают".

По официальным данным, в России сейчас более 50 случаев коронавирусной инфекции (было зафиксировано 63 случая, но несколько человек уже выздоровели).
 
 
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля, может быть отложено, сообщает Znak.com со ссылкой на источники, близкие к...
 
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