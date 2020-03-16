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Король Испании отказался от наследства отца и лишил его финансирования

16.03.2020 15:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Король Испании Фелипе VI принял решение лишить своего отца, бывшего главу государства Хуана Карлоса, средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства.




Как передает РИА Новости, в сообщении Королевского дома поясняется, что Фелипе VI принял решение "отказаться от наследства дона Хуана Карлоса, которое ему может причитаться, равно как и любых активов, инвестиций или финансовых структур, чье происхождение, характеристики или цели могут не соответствовать закону или критериям… его институционной деятельности".

Кроме того, Хуан Карлос отныне не будет получать деньги, которые ему предусмотрены бюджетом королевского дома.

Это решение было принято после того, как швейцарское издание Tribune de Genève сообщило, что прокуратура расследует происхождение 65 миллионов евро, которые монарх передал своей теперь уже бывшей любовнице Коринне Сайн-Витгенштейн-Сайн.
 
 
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Король Испании Фелипе VI принял решение лишить своего отца, бывшего главу государства Хуана Карлоса, средств из бюджета королевского дома, а также отказался от...
 
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