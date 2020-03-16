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Король Испании отказался от наследства отца и лишил его финансирования
Источник материала: Партизан
Король Испании Фелипе VI принял решение лишить своего отца, бывшего главу государства Хуана Карлоса, средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства.
Как передает
Кроме того, Хуан Карлос отныне не будет получать деньги, которые ему предусмотрены бюджетом королевского дома.
Это решение было принято после того, как швейцарское издание Tribune de Genève сообщило, что прокуратура расследует происхождение 65 миллионов евро, которые монарх передал своей теперь уже бывшей любовнице Коринне Сайн-Витгенштейн-Сайн.
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Король Испании Фелипе VI принял решение лишить своего отца, бывшего главу государства Хуана Карлоса, средств из бюджета королевского дома, а также отказался от...
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