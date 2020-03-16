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В Браславе пьяный бесправник угнал машину со своей работы и угодил в два ДТП

16.03.2020 15:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью 14 марта ГАИ в Браславе остановила поврежденный автомобиль. За рулем был пьяный бесправник. Выяснилось, что машину он угнал и попал на ней в две аварии. СК выясняет обстоятельства угона.


Ночью 14 марта 25-летний мужчина взял ключи от Ford Ranger, принадлежащего частному предприятию, где он работает, и поехал кататься по Браславу. Прав у него нет.

Пьяный парень совершил два ДТП: врезался в прицеп трактора и забор. Сам он не пострадал, а вот машина повреждена.

Возбуждено уголовное дело за угон.


 
 
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Пьяный парень врезался в прицеп трактора и забор. Сам он не пострадал, а вот машина повреждена.
 
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