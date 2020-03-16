В Беловежской пуще весной высадят новые леса на 200 гектарах

Источник материала: Виртуальный Брест

В Национальном парке «Беловежская пуща» стартовал лесокультурный сезон, сообщили в отделе охраны леса и лесного хозяйства природоохранного учреждения.





— За весенний период в национальном парке планируется создание лесных культур на площади 200 гектаров, — проинформировали специалисты. — Все лесные культуры создаются смешанные, а древесные породы выбираются в соответствии с почвенно-типологическими условиями мест произрастания.

В качестве главных пород запроектированы сосна обыкновенная и дуб черешчатый, доля которого в 2020 году заметно увеличится и составит 50% от общей площади создаваемых насаждений. В качестве сопутствующих пород будут использованы береза бородавчатая, липа мелколистная, ель европейская и клен остролистный.

— Используемый посадочный материал выращен собственными силами на лесном питомнике Пашуковского лесничества национального парка, — отметили специалисты. — Для лучшей приживаемости саженцев и сеянцев их корневые системы перед посадкой обрабатывают биологическим препаратом «Корпансил».

Работы по лесовосстановлению и лесоразведению планируется завершить до 15 апреля.

На территории Беловежской пущи встречается около 70% растений, произрастающих на территории всей Беларуси: более 1000 видов высших сосудистых растений, около 270 видов мохообразных, более 290 видов лишайников. Как и во всей умеренной зоне, травянистые формы по числу видов — 92% — преобладают над древесными. Из 25 видов деревьев, произрастающих в Беловежской пуще, наиболее распространены сосна, ель, дуб черешчатый, граб, ольха черная, ясень, осина, березы бородавчатая и пушистая, клен. В естественном состоянии здесь встречаются пихта белая и дуб скальный, занесенные в Красную книгу Беларуси и известные в нашей стране только благодаря Беловежской пуще.

Весной 2019 года в период лесовосстановления также планировалось выполнить создание лесных культур на 200 гектарах земель национального парка. При этом долю дуба черешчатого предполагалось увеличить до 20% от общей площади создаваемых насаждений. В качестве сопутствующих пород использовались береза бородавчатая и клен остролистный.