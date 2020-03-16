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В Слуцке назначен новый директор ПМК-226

16.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Слуцке назначен новый директор ПМК-226

16 марта 2020 года назначен и вступил в должность руководитель слуцкого ПМК-226, сообщает «Слуцкий край». 

Директором дочернего строительного унитарного предприятия «Передвижная механизированная колонна №226» Минского областного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой» назначен Александр Владимирович Стаич. Ранее он работал заместителем директора этого предприятия.


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Директором дочернего строительного унитарного предприятия «Передвижная механизированная колонна №226» Минского областного проектно-строительного унитарного...
 
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