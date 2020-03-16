|
В Слуцке назначен новый директор ПМК-226
16.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
16 марта 2020 года назначен и вступил в должность руководитель слуцкого ПМК-226,
Директором дочернего строительного унитарного предприятия «Передвижная механизированная колонна №226» Минского областного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой» назначен Александр Владимирович Стаич. Ранее он работал заместителем директора этого предприятия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директором дочернего строительного унитарного предприятия «Передвижная механизированная колонна №226» Минского областного проектно-строительного унитарного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)