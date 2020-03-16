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Глава государства назначил Александра Субботина помощником Президента Республики Беларусь — инспектором по Могилевской области

16.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Александр Лукашенко сегодня рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В частности, Глава государства назначил Александра Субботина помощником Президента Республики Беларусь — инспектором по Могилевской области.Глава государства назначил Александра Субботина помощником Президента Республики Беларусь — инспектором по Могилевской области

Субботин Александр Михайлович родился в 1976 году в городском поселке Руба под Витебском. Профессор, доктор биологических наук.

В 1998 году окончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины, в 2000-м – Международный институт менеджмента.

Дальнейшая трудовая и научная деятельность связана с Витебской ордена «Знак Почета» государственной академии ветеринарной медицины, где вершиной карьеры в 2012 году стала должность первого проректора.

С 2014 года являлся заместителем начальника главного экономического управления администрации Президента Республики Беларусь.

В 2015 году назначен заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия – директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Республики Беларусь.

 С 2015 года являлся генеральным секретарем Региональной комиссии по Европе Международного эпизоотического бюро.

С 2017-го занимал должность помощника Президента Республики Беларусь – инспектора по Витебской области.

С сентября 2018 года Александр Субботин был членом Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии.

Источник: mogilev-region.gov.by

 
Теги: Витебск
 
 
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Александр Лукашенко сегодня рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В частности, Глава государства назначил Александра...
 
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