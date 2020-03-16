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Глава государства назначил Александра Субботина помощником Президента Республики Беларусь — инспектором по Могилевской области
16.03.2020 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Александр Лукашенко сегодня рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
В частности, Глава государства назначил Александра Субботина помощником Президента Республики Беларусь — инспектором по Могилевской области.
Субботин Александр Михайлович родился в 1976 году в городском поселке Руба под Витебском. Профессор, доктор биологических наук.
В 1998 году окончил Витебскую государственную академию ветеринарной медицины, в 2000-м – Международный институт менеджмента.
Дальнейшая трудовая и научная деятельность связана с Витебской ордена «Знак Почета» государственной академии ветеринарной медицины, где вершиной карьеры в 2012 году стала должность первого проректора.
С 2014 года являлся заместителем начальника главного экономического управления администрации Президента Республики Беларусь.
В 2015 году назначен заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия – директором Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Республики Беларусь.
С 2015 года являлся генеральным секретарем Региональной комиссии по Европе Международного эпизоотического бюро.
С 2017-го занимал должность помощника Президента Республики Беларусь – инспектора по Витебской области.
С сентября 2018 года Александр Субботин был членом Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии.
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Глава государства назначил Александра Субботина помощником Президента Республики Беларусь — инспектором по Могилевской области
Александр Лукашенко сегодня рассмотрел кадровые вопросы, сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В частности, Глава государства назначил Александра...
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