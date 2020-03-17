Как сократить очереди в женских туалетах? Есть несколько способов

Источник материала: Tut.by

Несколько лет назад француженка Натали Дес Айнардс отправилась с мужем на музыкальный фестиваль. Перед началом они решили сходить в туалет.



Фото: Reuters

Дэвид управился за две минуты, а Натали простояла в очереди полчаса и пропустила несколько песен, причем как раз ее любимой группы.

«Я тогда ужасно расстроилась, — вспоминает она. Я сказала себе: «Мы живем в XXI веке, в конце концов! Должен же кто-нибудь что-то с этим сделать!».

Натали принялась изобретать писсуар для женщин. Итогом ее работы стало простое устройство, названное ею «Мадам Пи»: наклонная раковина, к которой можно подойти спиной и справить нужду, не присаживаясь, в простой кабинке с крышей и дверцей, одновременно обеспечивающей приватность и побуждающей не задерживаться.

«Я не дизайнер. Я прежде всего пользователь», — говорит 46-летняя изобретательница, основавшая компанию по выпуску дамских писсуаров.

Повсеместным спросом товар пока не пользуется.

«Все привыкли, относятся к очередям как к неизбежности, и до последнего времени никого это не заботило», — замечает Натали Айнардс.

Однако внимание к проблеме, о которой не принято было говорить, постепенно растет. Этому способствуют два фактора: соцсети и конкуренция между устроителями массовых мероприятий.

«Им приходится думать, как предложить более качественное обслуживание. К тому же, когда женщины стоят в очереди, они не тратят деньги», — объясняет Натали.

В прошлом году ее изобретением воспользовались порядка 100 тысяч француженок на 15 мероприятиях, включая матчи Кубка мира по женскому футболу.

«Легче воспринимают новое молодые женщины, но технически «Мадам Пи» одинаково подходит всем», — говорит изобретательница.

Недавно два туалета с дамскими писсуарами были установлены на постоянной основе в общественных местах Парижа. В 2021 году они появятся еще в нескольких странах.

«Моя цель ясна. Я хочу добиться, чтобы стало нормой иметь писсуары для женщин везде, где есть писсуары для мужчин», — говорит Натали Айнардс.

Тем временем у нее уже появились конкуренты.

Живущие в Копенгагене архитекторы Джина Перье и Александр Эдебьорг придумали «Ля Пи» — женский туалет из трех соединенных вместе писсуаров, сделанных из пригодного к переработке ярко-розового пластика.

«Это чертовски удобная штука», — говорит 25-летняя Джина Перье.

По ее словам, новинка предназначена для массовых мероприятий и любых мест, где обычно не хватает туалетов.

Идея пришла изобретателям в голову, когда они работали волонтерами на известном музыкальном фестивале в Роскильде.

«Я не могу себе представить массового мероприятия без множества мужских писсуаров, — говорит 29-летний Александр Эдебьорг. — Не вижу причин, почему женщинам не пользоваться таким же удобством».

Согласно результатам проведенного ими исследования, 90% людей, посещающих общественные туалеты, справляют лишь малую нужду.

Изобретатели утверждают, что с их устройством насущная процедура занимает 30 секунд против двух минут в обычной женской кабинке.

Тысячелитровый бак для жидкого продукта жизнедеятельности организма рассчитан на 3,5 тысячи посещений. Кабинка не имеет дверей, которые надо открывать и закрывать, тратя лишние секунды: от посторонних взглядов защищают изогнутые стены.

Самое трудное — приучить женщин к писсуарам, говорит Джина Перье. Но процесс пошел: «Мы получили массу очень положительных отзывов в инстаграме.

Прошлым летом «Ла Пи» дебютировал на трех музыкальных фестивалях в Дании. В частности, 48 устройств были установлены в Роскильде, где все и началось. Позднее они использовались во время марафонских забегов и других мероприятий под открытым небом в Норвегии, Австралии и Франции. Муниципалитет Тулузы разместил их на улицах во время чемпионата мира по регби и оставил на следующий год.

Владельцы стартапа ведут переговоры с коммунальными службами еще нескольких городов Европы и думают, как использовать жидкие отходы для получения удобрений и электричества.

Между тем первое устройство, позволяющее женщинам оправляться, не присаживаясь, было создано почти 20 лет назад в Британии и с тех пор присутствует на рынке под названием «Ши-Ви». Видом оно напоминает разрезанную вдоль трубу.

Придумавшая «Ши-Ви» Сэм Фонтейн говорит, что новинка была встречена со смесью скептицизма и радости, но мейнстримом так и не сделалась, хотя за 20 лет по всему миру были проданы несколько миллионов экземпляров — организаторам массовых мероприятий, военным и устроителям лагерей для беженцев.

В 2011 году Кристиан Рак вместе с еще двумя дизайнерами создал работающий по тому же принципу женский туалет, рассчитанный на одновременное использование четырьмя посетительницами, но заработать на нем не смог.

«Всему, связанному с санитарией и туалетами, уделяется недостаточно внимания», — считает он.

Сейчас Кристиан Пак сотрудничает с «Мадам Пи».

Гейл Рамстер, старший научный сотрудник центра дизайна «Хэмлин» при Королевском колледже искусств, скептически оценивает перспективы женских писсуаров.

«Понадобилось бы сильно поменять наши привычки, — полагает она. — Вопросы одежды и приватности слишком важны для многих женщин».

«В ряде случаев они не без успеха использовались на фестивалях, но более широкое распространение сомнительно», — считает Гейл Рамстер.

Женщины проводят в туалете больше времени в силу как биологических, так и социально-культурных факторов.

«В среднем нам требуется в полтора-два раза больше времени на поход в туалет, чем мужчинам, — поясняет Гейл-Рамстер. — Следовательно, женских туалетов должно быть во столько же раз больше, а фактически их меньше. При планировании зданий на мужские и женские туалеты отводят одинаковую площадь, но одно и то же пространство вмещает больше писсуаров, чем кабинок».

Группа экспертов из Нентского университета предложила отменить разделение туалетов на мужские и женские, установив одноместные кабинки общего пользования, в каждой из которых имелись бы и писсуар, и унитаз.

«Вариант унисекс помог бы лучше использовать имеющиеся ресурсы, сократить очереди, а также учесть нужды трансгендеров», — считает один из авторов исследования профессор Утер Рокест.

Но, возможно, лучшее решение проблемы женских туалетов — просто увеличить их количество.