ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусам, оказавшимся за пределами страны, МИД рекомендует искать альтернативные пути возвращения домой

17.03.2020 10:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусам, оказавшимся за пределами страны, МИД рекомендует искать альтернативные пути возвращения домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусам, оказавшимся за пределами страны, МИД рекомендует искать альтернативные пути возвращения домой

При этом белорусское правительство готово принять все необходимые меры, чтобы наши граждане смогли вернуться в страну.

Из-за распространения коронавируса в сложной ситуации оказались белорусы, застрявшие в Европейских государствах. О закрытии границ заранее объявили Польша, Украина, Литва и Латвия. Накануне к ним присоединилась и Россия.   

«Чувство страха усиливает невежество». Победившая коронавирус женщина о своём выздоровлении

Белорусам, оказавшимся за пределами страны, МИД рекомендует искать альтернативные пути возвращения домой

Министерство иностранных дел Беларуси рекомендует путешественникам действовать в соответствии с конкретной ситуацией и сообщать о себе в диппредставительства для оказания возможного содействия. Вернуться из Литвы беспрепятственно можно будет и 18 марта.   

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Белорусам, оказавшимся за пределами страны, МИД рекомендует искать альтернативные пути возвращения домой

В свою очередь, Белорусская железная дорога обновила список стран, сообщение с которыми приостановлено.

Отменены поезда в 7 международных направлениях.

Так прекращаются рейсы в Германию, Латвию, Литву, Польшу, Украину, Францию и Чехию. Подробно об изменениях по каждому направлению можно узнать на сайте БелЖД. При этом, приобретённые ранее билеты предлагают сдать. Деньги пассажирам вернут в кассах, возврат по электронным проездным производится через ресурс, на котором их покупали.  

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусам, оказавшимся за пределами страны, МИД рекомендует искать альтернативные пути возвращения домой, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Испанский футбольный тренер умер от коронавируса в 21 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
17.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика