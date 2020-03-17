Подарок с частичкой души

Источник материала: Кобринский вестник

Продуктовые букеты в последнее время приобретают всё большую популярность, с недавних пор их можно официально заказать и в нашем городе – в студии креативной флористики Ольги Глинской «В квадрате», которая расположилась на улице Дзержинского.





– Составлением продуктовых букетов увлекалась давно, однако вначале это было просто хобби, – рассказывает Ольга Глинская. – Со временем решила открыть свое дело. В отделе занятости предложили воспользоваться финансовой поддержкой. Составила бизнес-план, идея была одобрена.

Инна ПРИБЫШ,

главный специалист отдела занятости управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома:

– За минувший год финансовая поддержка на организацию предпринимательской, ремесленной деятельности, крестьянско-фермерских хозяйств, деятельности в сфере агроэкотуризма на Кобринщине была оказана 14 гражданам, в том числе 6 – в районе и 8 – в городе. Наиболее популярной является сфера услуг – строительные, отделочные, кровельные работы, ремонт автомобилей, парикмахерские и маникюрные услуги. Следует отметить, что активность кобринчан растёт – в текущем году данной финансовой поддержкой уже воспользовались 6 человек, ещё 2 претендента направлены на обучение.

Серьёзный подход в студии креативной флористики виден с первого взгляда – в стильно оформленном помещении установлен холодильный бокс для живых цветов, идеальные климатические условия в котором создаёт работающая сплит-система. Оборудование было приобретено благодаря финансовой поддержке, которая в случае Ольги составила около 2,5 тыс. рублей.

Кстати, в отличие от цветочной композиции, которую реально собрать на месте, продуктовый букет лучше заказывать заранее. Яркий и вкусный подарок, который здесь собирается с душой, надолго запомнится «виновникам» торжеств.

Дмитрий БЕЛОВ.

Фото Дмитрий БЕЛОВ: Ольга Глинская и её креативная флористика.