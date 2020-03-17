Сколько «зелени» нужно. Как изменения курса доллара влияют на рост цен

Источник материала: Аргументы и факты

Скачок валюты

9 марта доллар и евро в Беларуси серьезно подорожали. К полудню американская валюта «подскочила» на 5%, европейская — на 6,2%, российская при этом упала на 4,1%. Довольно резкое изменение для наших реалий.

Буквально на следующий день последовал откат курсов. 10 марта национальная валюта укрепилась к доллару и евро и немного ослабла к российскому рублю. Но уже в начале недели рекорд стоимости доллара был снова побит. Неудивительно, что скачок инвалюты обеспокоил многих. В соцсетях появились фотографии людей, стоящих в очередях к обменникам.

Относиться к изменению курсов было бы гораздо проще, если бы национальная валюта сохраняла свою покупательную способность. Иными словами, если бы за зарплату сегодня можно было купить примерно столько же продуктов, сколько, например, год назад. Как-никак здесь не Америка, в ходу рубль, а не доллар. Однако практика показывает, что цены растут. Да ещё как.

Российский рубль обрушился. Что будет с белорусским? Подробнее

Считалка

Мы изучили средние цены на продукты, необходимые для изготовления салата «Денежный», по данным на декабрь:

• 2011 года (среднегодовой уровень инфляции – 108,7%);

• 2016 года (10,6%);

• 2019 года (4,7%).

За этот период доллар вырос в цене с 0,86 руб. за 1 у. е. на начало декабря 2011 года (в пересчёте на новые деньги) до 2,11 руб. на 1 декабря 2019 года.

Для удобства подсчётов приводим среднюю стоимость килограмма/литра продукта по Беларуси. Цены указаны с учетом деноминации. Данные официальной статистики.





Если в декабре 2011 года мы бы потратили на наши ингредиенты 10,16 руб. (пересчитываем на новые деньги), то в 2019 году – 25,54 руб. Разница составила 15,38 руб. За восемь лет цена отдельно взятых продуктов выросла в 2,5 раза.

И та же цена осталась неизменной, если считать в долларах. Так, и в 2011, и в 2019 году ингредиенты обошлись бы нам в 12 условных единиц.

Это объясняет, почему белорусам при всём желании пока сложно забыть дорогу к обменникам.

РЕЦЕПТ САЛАТА «ДЕНЕЖНЫЙ»

Ветчину (900 г), капусту (100 г) и сырую морковь (300 г) нарежьте соломкой. Последнюю опустите в кипящую воду на 5 минут, затем выложите в дуршлаг. Все компоненты салата перемешайте, добавьте лук (150 г), растительное масло (100 г), мелко нарубленный чеснок (20 г).

КОММЕНТАРИЙ

«АиФ» спросил у магистра экономики и финансов Виктора МИХАЛЬЧУКА, как падение российского рубля отражается на белорусском.

– Российская экономика всё ещё значительно зависит от мировых цен на природные ресурсы. В результате резкого снижения цены на нефть на валютном рынке произошло удешевление российского рубля. Так как российский рубль на 50% составляет стоимость корзины валют Беларуси, а Россия является одним из наших основных торговых партнёров, существует тесная взаимосвязь между нашими валютами, происходит прямая корреляция изменения курса. Так, падение курса российского рубля неизбежно приводит к падению курса белорусского рубля.

– Что советуете предпринять на будущее, чтобы сохранить сбережения?

– На мой взгляд, оптимальная стратегия для вкладчиков - хранить деньги в разной валюте и разными способами. 40% – в белорусских рублях на депозитах или в надёжных облигациях с более высокой процентной ставкой в сравнении с валютными ставками. 30% – в долларах США и 30% – в евро. Пока нет оснований говорить, что резкое падение курса рубля продолжится. Рынки уже отыграли изменение цены на нефть, а ЦБ РФ прекратил покупку валюты для собственных нужд с целью поддержки курса рубля.