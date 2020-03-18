﻿ Придумана законная схема, как вернуться беларусам домой из-за рубежа. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Придумана законная схема, как вернуться беларусам домой из-за рубежа

18.03.2020 07:30 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Есть возможность вернуться из-за границы через Москву. С 18 марта можно транзитно вернуться из-за границы в Беларусь через Москву.

Придумана законная схема, как вернуться беларусам домой из-за рубежа

Механизм таков: прилетели в аэропорт Домодедово, из него же и улетели в Минск, не покидая транзитной зоны; прилетели в Шереметьево, оттуда и улетели. Обязательно нужно иметь билет, подтверждающий факт транзита.

Из Домодедово в Минск летает авиакомпания "Белавиа". Из Шереметьево - "Белавиа" и российская авиакомпанией "Аэрофлот". Из Внуково - "Ютэйр".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Есть возможность вернуться из-за границы через Москву. С 18 марта можно транзитно вернуться из-за границы в Беларусь через Москву. Механизм таков: прилетели в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Солигорске чествовали «Женщин года – 2019». ЯРКИЙ ФОТОРЕПОРТАЖ.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.03.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика