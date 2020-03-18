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Придумана законная схема, как вернуться беларусам домой из-за рубежа
18.03.2020 07:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Есть возможность вернуться из-за границы через Москву. С 18 марта можно транзитно вернуться из-за границы в Беларусь через Москву.
Механизм таков: прилетели в аэропорт Домодедово, из него же и улетели в Минск, не покидая транзитной зоны; прилетели в Шереметьево, оттуда и улетели. Обязательно нужно иметь билет, подтверждающий факт транзита.
Из Домодедово в Минск летает авиакомпания "Белавиа". Из Шереметьево - "Белавиа" и российская авиакомпанией "Аэрофлот". Из Внуково - "Ютэйр".
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