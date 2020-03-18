На Московской Peugeot врезался в два автобуса и Mercedes: предварительно, водителю стало плохо за рулем

Источник материала: Tut.by

В Минске мужчине на Peugeot стало плохо за рулем, он врезался в два автобуса и Mercedes. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла 17 марта, около 20.30. Установлено, что водитель Peugeot, выехав с переулка Молочного на улицу Московскую, врезался в автобус МАЗ, который ехал со стороны проспекта Независимости в направлении улицы Чкалова. После этого легковушка выехала на встречку, где столкнулась с еще одним автобусом и Mercedes.

По предварительным данным, водителю Peugeot стало плохо за рулем. С травмами мужчину доставили в больницу.