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На Московской Peugeot врезался в два автобуса и Mercedes: предварительно, водителю стало плохо за рулем
Источник материала: Tut.by
В Минске мужчине на Peugeot стало плохо за рулем, он врезался в два автобуса и Mercedes. Об этом
Авария произошла 17 марта, около 20.30. Установлено, что водитель Peugeot, выехав с переулка Молочного на улицу Московскую, врезался в автобус МАЗ, который ехал со стороны проспекта Независимости в направлении улицы Чкалова. После этого легковушка выехала на встречку, где столкнулась с еще одним автобусом и Mercedes.
По предварительным данным, водителю Peugeot стало плохо за рулем. С травмами мужчину доставили в больницу.
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На Московской Peugeot врезался в два автобуса и Mercedes: предварительно, водителю стало плохо за рулем
Авария произошла 17 марта, около 20.30.
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