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На Московской Peugeot врезался в два автобуса и Mercedes: предварительно, водителю стало плохо за рулем

18.03.2020 10:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске мужчине на Peugeot стало плохо за рулем, он врезался в два автобуса и Mercedes. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла 17 марта, около 20.30. Установлено, что водитель Peugeot, выехав с переулка Молочного на улицу Московскую, врезался в автобус МАЗ, который ехал со стороны проспекта Независимости в направлении улицы Чкалова. После этого легковушка выехала на встречку, где столкнулась с еще одним автобусом и Mercedes.

По предварительным данным, водителю Peugeot стало плохо за рулем. С травмами мужчину доставили в больницу.

 
Теги: Минск
 
 
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