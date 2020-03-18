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Житель Мостовского района застал знакомого со своей сожительницей и убил его

18.03.2020 10:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мужчине, который подозревался в убийстве в Мостах, предъявлено обвинение. 

Как сообщает Следственный комитет, житель Мостовского района находился под наблюдением, поскольку ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за правонарушения, в числе которых убийство. 

Вечером 4 января милиционер пришёл к мужчине с проверкой и обнаружил на веранде тело человека. Установлено, что в тот день нетрезвый фигурант застал у себя дома знакомого вместе со своей сожительницей. Из ревности обвиняемый более 20 раз ударил гражданина, в результате чего мужчина скончался. 

Фигуранту предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 УК РБ. После задержания обвиняемый был заключён под стражу. 

Месяцем ранее в Солигорском районе мужчина был ранен ножом.

Нападавший был задержан сотрудниками милиции – подробнее здесь

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Новости Беларуси. Мужчине, который подозревался в убийстве в Мостах, предъявлено обвинение.  Как сообщает Следственный комитет, житель Мостовского района...
 
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