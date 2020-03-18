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Житель Мостовского района застал знакомого со своей сожительницей и убил его
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мужчине, который подозревался в убийстве в Мостах, предъявлено обвинение.
Как
Вечером 4 января милиционер пришёл к мужчине с проверкой и обнаружил на веранде тело человека. Установлено, что в тот день нетрезвый фигурант застал у себя дома знакомого вместе со своей сожительницей. Из ревности обвиняемый более 20 раз ударил гражданина, в результате чего мужчина скончался.
Фигуранту предъявлено обвинение по ч.2 ст.139 УК РБ. После задержания обвиняемый был заключён под стражу.
Месяцем ранее в Солигорском районе мужчина был ранен ножом.
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Новости Беларуси. Мужчине, который подозревался в убийстве в Мостах, предъявлено обвинение. Как сообщает Следственный комитет, житель Мостовского района...
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